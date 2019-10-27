بعد منعه في الجزائر.. فيلم ”بابيشا“ يُعرض بأيام قرطاج السينمائية

أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية في الدورة الـ30 ، التي تستقبلها تونس خلال الفترة من 26 تشرين أول/أكتوبر الجاري وتستمر حتى 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، عن استقبالها لعرض الفيلم الجزائري ”بابيشا“ بعد أن منعته دولة الجزائر منذ الـ21 من أيلول/سبتمبر الماضي.

وأوضحت إدارة المهرجان أن الفيلم يشارك في إطار المسابقة الرسمية للمهرجان، وهو من توقيع المخرجة الجزائرية منية مدور.

و“بابيشا“ فيلم روائي طويل بإنتاج مشترك بين الجزائر وفرنسا وبلجيكا، تدور قصته حول فتاة تُدعى ”نجمة“ يولد لديها شغف بالأزياء والموضة إلا أن المتطرفين في بلادها يسعون لفرض قوانين تمنع التعري والسهر في البلاد، إلى أن تقرر الفتاة ذات الـ18 عامًا بألا تترك الأحداث المأساوية في بلادها وقتها وهي ”العشرية السوداء“ أن تؤثر على خياراتها في أن تعيش حياة طبيعية برفقة صديقتها ”وسيلة“.

وتواجه الفتاة ”نجمة“ ضغوط المتطرفين وتحارب من أجل استقلالها الشخصي بل وتقوم بالتخطيط لتنظيم عرضًا ضخمًا للأزياء.

الفيلم الجزائري -الممنوع من العرض في الجزائر- بابيشا حاضر في أيام قرطاج السينمائية. و ضمن المسابقة الرسمية يشارك الفيلم الجزائري الآخر "راستا" ل سمير بن شيخ. pic.twitter.com/7vGlJeXhXo — ADiL ⑬ (@SpecialOneDz) October 26, 2019

وكان فيلم ”بابيشا“ قد أثار ضجة كبيرة بسبب منعه من العرض في الجزائر، قبل بدء جولته في قاعات السينما عبر محافظات البلاد، ورغم ذلك قامت لجنة مختصة من وزارة الثقافة الجزائرية بترشيح الفيلم لتمثيل الجزائر في قائمة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وتم قبول الفيلم في ترشيحات القائمة الطويلة لأفضل فيلم أجنبي لعام 2020، رغم أن قوانين أكاديمية الأوسكار وفق المادة 30 تشترط أن يتم عرض الفيلم المرشح في بلده الأصلي، والقيام بعروض تجارية للفيلم لمدة لا تقلّ عن أسبوع.

وبدأ عرض الفيلم في 9 تشرين أول/أكتوبر بقاعات السينما الفرنسية بسبب هذا الجدل، وقال منتج الفيلم مصطفى حجاج، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، إنه اضطر لتأجيل العرض الافتتاحي وموعد طرح الفيلم كونه تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزارة الثقافة بترشيح الفيلم للأوسكار رغم حظره في الجزائر، إلا أن أكاديمية الأوسكار أخلّت بقواعدها لتسمح لفيلم ”بابيشا“ بالمشاركة في سباق الأوسكار.

يُذكر أن فيلم ”بابيشا“ الجزائري تُوج مؤخرًا بأكثر من جائزة في مهرجان ”أنغوليم للفيلم الفرانكوفوني“ بفرنسا، وحاز على جائزة أفضل فيلم بمهرجان الجونة السينمائي في مصر، كما تم عرضه في فئة ”نظرة ما“ في الدورة الأخيرة من مهرجان ”كان“ السينمائي.