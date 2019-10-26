”أيام قرطاج“ السينمائية تنطلق اليوم بمشاركة عربية وأفريقية لافتة (فيديو إرم)

تنطلق، مساء اليوم السبت، دورة نجيب عياد لأيام قرطاج السينمائية، وستتواصل حتى 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيت سيعرض خلالها 170 فيلمًا من عدة بلدان، عربية وأفريقية.

وكشفت المندوبة العامة الفنية لأيام قرطاج السينمائية، لمياء قيقة، لـ ”إرم نيوز“، أنه تم اختيار 44 فيلمًا للمشاركة في المسابقة الرسمية، منها 12 فيلمًا روائيًا طويلًا و12 فيلمًا روائيًا قصيرًا و12 فيلمًا وثائقيًا طويلًا و8 أفلام وثائقية قصيرة.

وقالت قيقة إن الدورة الحالية من أيام قرطاج السينمائية ستسجل تواجدًا كثيفًا للمرأة العربية بعد أن أثبتت نفسها في المجال الفني والسينمائي.

من جانبها، قالت المديرة العامة للمركز الوطني للسينما والصورة، شيراز العتيري، لـ ”إرم نيوز“ إن أيام قرطاج السينمائية شهدت تطورًا لافتًا مقارنة بالدورة السابقة، مضيفة أن الدورة ستتبعها حركة مهمة في شوارع العاصمة إضافة إلى عرض أفلام سينمائية في السجون التونسية وفي محافظات داخلية.

من جهة أخرى، أكد المستشار الفني لأيام قرطاج السينمائية، طارق بن شعبان، أن الدورة المقبلة لأيام قرطاج السينمائية ستلتزم بالضوابط التي وضعها السينمائي الراحل نجيب عياد، والتي تتمثل في التأكيد على الهوية العربية والأفريقية للسينما، والتأكيد على الروح النضالية لأيام قرطاج السينمائية ومنها سينما الثقافة وسينما المقاومة من أمريكا اللاتينية وآسيا.

يذكر أنه تم إطلاق اسم نجيب عياد على الدورة الثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، وهو الذي ترأس المهرجان عامي 2017 و2018، وتوفي في 16 آب/أغسطس 2019 عن عمر يناهز الـ 65 عامًا، إثر نوبة قلبية مفاجئة.