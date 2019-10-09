إلغاء عرض الفيلم السوري ”الحبل السري“ في إسطنبول‎

ألغت بلدية إسطنبول عرض الفيلم السوري ”الحبل السري“ للمخرج الليث حجو، بعد أن كان مقررًا عرضه يوم الخميس، بعد اعتراضات سياسية اتهمت العمل بالانحياز لدمشق.

ويصور فيلم ”الحبل السري“ منطقة الزبداني المدمرة، وكان سيعرض في صالة ”لالي كود“ في منطقة زيتين بورنو في إسطنبول، غرب تركيا، ما تسبب بموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن لقي عرض الفيلم في مهرجان مالمو السينمائي للأفلام العربية، في السويد، حملة اعتراضات مشابهة، إلا أنها لم تصل إلى مرحلة منع عرضه.

وفاز فيلم ”الحبل السري“ أواخر العام الماضي بجائزة مهرجان ”Court-Métrage d’Auch“ في فرنسا، بنسخته الثامنة، عن فئة أفضل سيناريو.

وعُرِض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان الجونة في مصر، وهو من تأليف رامي كوسا، وبطولة نانسي خوري ويزن الخليل وضحى الدبس وجمال العلي وسناء سواح.

ويروي الفيلم قصة زوجين تعرض حياتهما للخطر، ويصور معاناة الزوجة بسبب دخولها في مخاض مبكر، يستحيل معه وصول الطبيب المتخصص إليها بسبب وجود قناص يترصد العابرين.

الأنشطة السورية في تركيا

ومنع عرض ”الحبل السري“ ليس الأول من نوعه ضد فعاليات ثقافية سورية، إذ سبق أن منعت السلطات في غازي عنتاب جنوب تركيا تنظيم حفل فني للمغنية ”بتول بني“ المقربة من دمشق. ونال حفل المغني السوري ”وفيق حبيب“ الموقف ذاته ومنعت السلطات حفله في عيد الأضحى الماضي.