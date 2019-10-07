مسابقة للأفلام العربية القصيرة في الدار البيضاء

تستضيف مدينة الدار البيضاء بين يومي 18 و 25 أكتوبر الجاري، الدورة الثانية لمهرجان الفيلم العربي، الذي يتميز هذه السنة بإضافة مسابقة للأفلام القصيرة والبانوراما، إلى جانب جائزة الأفلام الروائية الطويلة، بهدف تشجيع السينيمائيين العرب الشباب.

واختارت إدارة المهرجان 11 فيلمًا طويلًا ومجموعة من الأفلام القصيرة للتنافس على الجائزة بين 198 فيلمًا قدموا ترشيحهم من 19دولة عربية، مما يدل أن المهرجان بدأ يصنع له اسمًا رغم أنه وليد، والفضل يعود في ذلك لحضور عدد من النجوم العرب في دورته الأولى السنة الماضية.

والأفلام الروائية الطويلة المشاركة في المسابقة الرسمية هي، من المغرب ”جمال عفينة“ للمخرج ياسين ماركو موروكو، و“لعزيزة“ للمخرج محسن البصري، ومن الجزائر ”الطريق المستقيم“ للمخرج عكاشة تويتة، ومن تونس ”سامحني“ للمخرجة نجوى سلامة، ومن مصر ”يوم وليلة“ للمخرج أيمن مكرم، ومن سلطنة عمان ”زيانة“ للمخرج خالد الزدجالي، إضافة إلى ”الإعتراف“ للمخرج باسل الخطيب من سوريا ، و“إن بارادوكس“ للمخرج حمد الصراف ومن الكويت ”المسافة صفر“ للمخرج عبد العزيز الشلاحي ومن السعودية، ”يارا“ للمخرج عباس فاضل ( لبنان و العراق). إلى جانب أفلام ”عشرة أيام قبل الزفة“ للمخرج عمرو جمال من اليمن .

ويرأس المخرج المغربي محمد عبدالرحمن التازي لجنة التحكيم، التي تتكون من الممثل المصري فتحي عبدالوهاب، والمخرج العراقي قاسم حول، والناقد السينمائي الكويتي عبدالستار ناجي، والممثلة التونسية سهير بن عمارة.

أما الأفلام القصيرة المشاركة في المسابقة فهي، ”طيف الزمكان“ و“ 400 ورقة“ من المغرب، و“آخر عيطة“ و“برمودا“ من الجزائر، و“الحبل السري“ و“جدايل“ وجوري من سوريا، و“عبور“ من البحرين ، و“عمى ألوان“ و“ما تعلاش عن الحاجب“ من مصر، و“شعر قصة عشب“ من السعودية، و“ليمون“ من الإمارات، إضافة إلى أفلام ”غزال“ من فلسطين، و“ابن الرقاصة و“قهوة مرة“ من لبنان، و“الأنفاس الأخيرة“ من العراق، و“ليلة واحدة خمس نجوم“ و“2 جانفي“ من تونس.

وستختار لجنة التحكيم التي يرأسها المخرج السوداني سعيد حامد، إلى جانب عضوية كل من الممثلة المغربية جليلة التلمسي والسوري حسام الدين نصر، الأفضل من بين هذه الافلام القصيرة.