أول فيلم وثائقي يتحدث عن معركة ”بيرون اسحق“ التي خاضها الجيش السعودي ضد الصهاينة

أعد المخرج السعودي سليمان المقيم، فيلمًا وثائقيًا جديدًا عن إحدى المعارك الشهيرة التي خاضها الجيش السعودي ضد الصهاينة في حرب فلسطين عام 1948، في توثيق لحقبة تاريخية لا يعرف كثير من السعوديين تفاصيلها.

ويركز مخرج الفيلم بشكل رئيس على معركة ”بيرون اسحق“ الشهيرة التي خاضتها القوات السعودية المشاركة ضد قوات صهيونية تحصنت في إحدى المستوطنات قرب قطاع غزة، وانتهت بتحرير الموقع المحصن.

وعرض المقيم، وهو منتج ومخرج أفلام عسكرية، تفاصيل دقيقة عن المعركة التي قاد السرايا السعودية المشاركة فيها، القائد العسكري السعودي عبدالحليم الدغدي، وكيف نجحت خطته في اقتحام المستوطنة بعد استشهاد 25 مقاتلًا سعوديًا.

كما يحكي الفيلم عن ضابط سعودي برز في تلك المعركة، وهو العميد ركن علي بن سلمان الشهري، والذي كان يحمل معه العلم السعودي ليرفعه في نهاية المعركة فوق المستوطنة، لكن إصابة بليغة منعته من ذلك دون أن تمنع زميلًا له من إكمال المهمة.

ويسلط الفيلم، الضوء على بدايات تشكل قوات الإنقاذ السعودية التي توجهت إلى فلسطين، وقاتلت بجانب الجيش المصري في العديد من المعارك، لتفقد عددًا كبيرًا من جنودها الذين استشهدوا على جبهات مختلفة.

ويعرض الفيلم صورًا ومقاطع فيديو واضحة إلى حد كبير عن الجيش السعودي الذي توجه لفلسطين، بما في ذلك مشاهد لمروره في مدينة جدة خلال توجهه جوًا إلى مصر.

نص الفيلم وصوره منقولة عن كتاب ”الجيش السعودي في حرب فلسطين“ للكاتب محمد بناصر الأسمري.

وقاد القوات السعودية التي شاركت في حرب تحرير فلسطين عام 1948، العقيد سعيد بيك الكردي، ووكيله القائد عبد الله بن نامي، وبلغ عدد ضباط وأفراد الفرقة السعودية المشاركة أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل وفقًا لعدد من الكتب التي رصدت تلك المرحلة التاريخية.