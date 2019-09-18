تونس تكشف عن أفلامها المشاركة بمهرجان الجونة السينمائي

تشارك السينما التونسية في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في مصر بالفيلم الوثائقي “كاميرا أفريقية“ للمخرج فريد بوغدير، و“نورة تحلم“ وهو الفيلم الروائي الأول للمخرجة هند بوجمعة.

تنطلق الدورة الثالثة للمهرجان غدًا الخميس، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري.

وسيعرض فيلم ”كاميرا أفريقية“ في فقرة ”البرمجة الخاصة بالمهرجان“، بصورة عالية الجودة وسبق أن عرض هذا الفيلم في قسم ”نظرة ما“ في الدورة الـ 36 لمهرجان كان السينمائي 2019، وعرضت نسخته المنقحة ضمن قسم الكلاسيكيات في الدورة الـ72 للمهرجان نفسه، وهي نسخة تم تنقيحها في فرنسا في إطار مشروع ترميم أفلام تم إطلاقه ببادرة من المعهد الفرنسي في تونس والمركز الوطني للسينما تحت إشراف لجنة التراث السينمائي الأفريقي.

وسيعرض فيلم ”نورة تحلم“ لهند بوجمعة في المسابقة الرسمية الخاصة بالأفلام الروائية وهو من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي.

”نورة تحلم“ فيلم من 90 دقيقة تدور أحداثه حول قصة أم لثلاثة أطفال تعمل في تنظيف الملابس والأقمشة بينما يقضي زوجها جمال مدة عقوبته في السجن.

تقابل السيدة الأسعد، الذي يصبح حب حياتها، فيقلب حياتها رأسًا على عقب، ويقررا الهروب معًا بعد إطلاق سراح زوجها من السجن وقبل أيام قليلة من حصولها على الطلاق.