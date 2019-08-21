بعد ١٦ عامًا.. فيلم ”ماتريكس“ يعود بالجزء الرابع (صور)

أعلن أستوديو ”وارنر بروس“ عن عودة الجزء الرابع من سلسلة أفلام ”ماتريكس“ بعد توقف دام لأكثر من 16 عامًا.

قصة الفيلم التي حققت نجاحًا كبيرًا تدور حول عالم افتراضي صنع من آلات حاسوبية واعية من أجل إخضاع الإنسان واستخدامه كبطاريات من خلال زرع أجهزة داخل جسده.

وظهر كيانو ريفز بدور نيو البطل المنقذ للبشرية، وظهر الجزء الأول للفيلم عام 1999 والجزء الثاني والثالث في عام 2003.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن كيانو ريفز وكيري أن موس سيعودان معًا لتصوير دوريهما في الجزء الرابع من سلسلة أفلام ”ماتريكس“ الشهيرة التي حصدت أكثر من 1.6 مليار دولار في شباك التذاكر.

وسيكون الجزء الرابع من تأليف وإخراج لانا واشوفسكي التي أعربت عن سعادتها لعودتها مع اصدقائها لإصدار جزء جديد من أفكارها التي استمرت لعشرين عامًا.

وأصدر رئيس أستوديو وارنر، توبي إميريش، بيانًا أعرب فيه عن سعادته بعودة تصوير الجزء الرابع للفيلم مع لانا، لكنه لم يحدد هل سيكون الجزء الجديد تكملة للأجزاء السابقة أم قصة جديدة، ولم يفصح عن تاريخ عرض الفيلم، ولم يؤكد عودة لورنس فيشبورن الذي لعب دور مورفيوس، فيما أكدت مصادر أنه سيتم استبداله بممثل شاب.

وتميزت سلسلة الأفلام هذه بأنها تجمع بين الفلسفة الشرقية والأساطير الغربية، ومشاهد القتال الرائعة والمؤثرات ذات التقنيات العالية.

يذكر أن كيانو ريفز يعود لاستكمال أدواره الناجحة مرة أخرى، إذ عرض له الجزء الثالث من فيلمه الشهير جون ويك، ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الرابع للفيلم ذاته في دور السينما بحلول عام 2021.