أحمد عز يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى بـ“ولاد رزق 2″

شهدت دور العرض السينمائية في مصر منافسة 4 أفلام على كعكة إيرادات موسم عيد الأضحى السينمائي، استطاع خلالها الفنان المصري أحمد عز، أن يتصدر المنافسة، متفوقًا على كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي.

ووفقًا للموزع السينمائي المصري محمود الدفراوي، المسؤول عن بيانات إيرادات الأفلام المعروضة، فقد خاض فيلم ”ولاد رزق 2“ منافسة شرسة خلال أسبوع العيد، وحقق إيرادات بلغت 36 مليون جنيه.

وحلّ فيلم ”الفيل الأزرق 2“ الذي قام ببطولته النجم كريم عبدالعزيز، في المركز الثاني محققًا إيرادات بلغت نحو 22 مليون جنيه في أسبوع العيد، ومن المعروف أن هذا الفيلم طُرح في السينمات قبل قرابة الشهر، وحقق إجمالي إيرادات بقيمة 67 مليون جنيه.

ولعل الحظ لعب دورًا مع الفنان أحمد عز، إذ ساهم تأخر طرح فيلم الفنان أحمد حلمي، بطريقة غير مباشرة في تصدرّ فيلم ”ولاد رزق 2“ للإيرادات.

وشهد فيلم ”خيال مآتة“ بطولة أحمد حلمي أزمة خلال طرحه في السينمات، بعدما كان مقررًا طرحه السبت الماضي إلا أن تأخر النسخ النهائية في بعض السينمات حال دون عرضه، واستمرت الأزمة حتى مساء الأحد، ودخل في منظومة الإيرادات بدءًا من الإثنين، وحقق قرابة 17 مليون جنيه في 3 أيام عرض فقط.

جاء في المركز الرابع فيلم ”الكنز 2“ للفنانين محمد رمضان ومحمد سعد، إذْ حقق إيرادات ضعيفة وصلت إلى مليوني جنيه، فيما قبع في ذيل القائمة فيلم ”أنت حبيبي وبس“ للفنانين محمود الليثي وبوسي، بإيرادات وصلت إلى مليون و192 ألف جنيه.