فيلم ”كازابلانكا“ لأمير كرارة يصل إلى أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية‎

حقق فيلم ”كازابلانكا“ الذي يجسد دور البطولة فيه الفنان المصري أمير كرارة، وعرض في موسم عيد الفطر الماضي، رقمًا قياسيًا في تاريخ السينما المصرية، بوصوله إلى أعلى الإيرادات في شباك التذاكر، بما يعادل 67.7 مليون جنيه مصري (4 ملايين دولار) تقريبًا.

وأوضحت مصادر لـ“إرم نيوز“، أن الفيلم تخطى بهذه الإيرادات، فيلم ”البدلة“ للنجم تامر حسني، الذي حقق الموسم الماضي، إيرادات أقل من ”كازابلانكا“ بـ500 ألف جنيه مصري فقط، ليصبح الأعلى في تاريخ السينما المصرية.

وكان فيلم أمير كرارة، قد حقق رقمًا قياسيًا في أول أيام عيد الفطر المبارك، بوصوله إلى 6 ملايين و700 ألف جنيه، بينما حقق في ثاني أيام عرضه 8 ملايين جنيه مصري.

يذكر أن فيلم ”كازابلانكا“ بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، النجم التركي خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.