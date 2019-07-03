عروض عالمية على الشواطئ في مهرجان ”السينما المتوسطية“ بتونس

تحتضن تونس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان منارات للسينما المتوسّطية، التي تتواصل لغاية يوم الـ7 من تموز/يوليو الجاري، بمشاركة 20 دولة، ونجوم عالميين، كما تشهد الدورة الحالية بادرة لافتة تتمثل في عرض أفلام على الشواطئ التونسية.

وانتظم حفل الافتتاح بأحد شواطئ ضاحية قمرت السياحية، وهي سياسة اتبعتها إدارة المهرجان بهدف تقريب السينما من الجمهور والخروج بها من القاعات المظلمة والضيقة إلى الفضاءات المفتوحة.

وتم خلال الحفل، تقديم أبرز الضيوف المشاركين في المهرجان مثل: الفنانة المصرية نيلي كريم، وإلهام شاهين، والنجم المصري محمود حميدة، وعدد من النجوم التونسيين والعالميين.

وأكد مصدر من إدارة المهرجان، في حديث مع ”إرم نيوز“ ، أن النجمة المصرية نيلي كريم سوف تشارك في محادثة مع الإعلاميين والسينمائيين، اليوم الأربعاء الـ 3 من تموز/يوليو في سينما الحمراء وسط العاصمة.

وأضاف المصدر ذاته، أن محادثة أخرى ستكون مع المخرجين البلجيكيين الأخوين داردان، يوم الخميس المقبل.

أما النجم المصري محمود حميدة فسيلتقى الجمهور يوم الجمعة الـ 5 من تموز/يوليو الجاري في سينما الحمراء في محادثة سينمائية وفنية شيقة.

كما تم -أيضًا- تقديم أعضاء لجنة التّحكيم في المهرجان وهم الكاتب الجزائري، كمال داود، والممثلة المصرية سلوى علي، والمخرج الفرنسي ميشال لوكلير، والممثلة التونسية سهير بن عمارة، والممثلة التركية داملا مونماز، إذ سيقيمون الأعمال السينمائية المترشّحة لجائزة ”المنار الذّهبي“.

وسيتمّ خلال فعاليات المهرجان، عرض مجموعة من الأفلام السينمائية مجانًا في تسعة شواطئ تونسية، وذلك بعد نجاح الدورة الأولى في جلب انتباه الجمهور من خلال التقرب منه وتشجيعه على متابعة الأفلام.

وقالت مديرة المهرجان، درة بوشوشة، إن المهرجان سيسجل مشاركة 10 أفلام في المسابقة الرسمية، بالإضافة إلى عرض 5 أفلام وثائقية، و5 أفلام روائية، و12 فيلمًا قصيرًا، و19 فيلمًا طويلًا من دول البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى تكريم السينما المصرية المعاصرة، والسينما الإيطالية الحديثة.

وأكدت في وقت سابق، أن الأفلام التي سيتمّ عرضها هي أفلام جديدة لم يتمّ عرضها في تونس من قبل، وهي أفلام من بضع دول، مثل: تونس، ألبانيا، قبرص، إسبانيا، فرنسا، تركيا، اليونان، إيطاليا، لبنان، والمغرب.

كما ستتخلل برامج المهرجان، عروضً خاصة بمخرجي الأفلام وعدد من الممثلين وحلقات للنقاش ولقاءات بين نجوم السينما من تونس ومصر ودول أخرى، إضافة إلى وجود ورشات متنوعة مثل: ”ورشة الفيلم القصير من الكتابة إلى الشّاشة“.