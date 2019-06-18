مطالبات بحذف مشهدين من ”ولاد رزق“

أبدت لجنة مشاهدة الأفلام في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية المصرية، اعتراضها على مشهدين في النسخة شبه النهائية للجزء الثاني من فيلم ”ولاد رزق”.

وقال مصدر من داخل جهاز الرقابة في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن المشهدين اللذين تم الاعتراض عليهما هما مشهد يتضمن حركات إباحية يقوم بها الأشقاء الأربعة، ومشهد آخر، يتضمن إهانة ضابط المباحث الذي يقوم بمساعدتهم خلال أحداث العمل.

وأضاف المصدر، أن صناع العمل رفضوا حذف المشهدين وقرروا التصعيد ضد اللجنة.

وكانت أسرة الفيلم قد انتهت من تصوير كافة مشاهد العمل منذ أسابيع قليلة، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وتبدأ قصة فيلم ”ولاد رزق 2″، بعد مرور 3 سنوات على انتهاء أحداث الجزء الأول، حاول فيها الإخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

ويشارك في بطولة الفيلم، أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.