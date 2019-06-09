التكرار يخيّب الآمال في فيلم ”POKEMON Detective Pikachu“

لم يرقَ فيلم الإنميشن ”POKEMON Detective Pikachu“ الذي يُعرَض حاليًا في صالات السينما العالمية، لتطلعات شريحة من المشاهدين والنقاد، ممن وصفوه بالرتابة مع وقوعه في مطب التكرار، على الرغم من اختلاف حبكته عن قصة مسلسل الرسوم المتحركة المقتبس عنها.

ويعد الفيلم، أول تجسيد واقعي للشخصية الكرتونية الشهيرة بيكاتشو، الذي ينخرط في مغامرات فانتازية مشوقة وسط أجواء من الغموض والكوميديا.

وتدور أحداث الفيلم في عالم البوكيمونات، ويبدأ بعودة فتى مراهق، إلى منزله بعد سماعه خبر وفاة والده، ليلتقي ”بيكاتشو“ وهو بوكيمون والده، ويكتشف منه أن والده ما زال على قيد الحياة، وتبدأ من هنا رحلة البحث عن الوالد المفقود.

وإلى جانب ضعف الحبكة الدرامية، والتكرار لأحداث أعمال كثيرة سابقة، عانى الفيلم من أخطاء تقنية، فعلى الرغم من جودة تصميم شخصية بيكاتشو، ظهر باقي البوكيمونات وكأنهم خارجون من لعبة فيديو، بعيدًا عن الإتقان، مع نجاح نسبي في الحس الفكاهي إلى أن تراجع بعد منتصف الفيلم.

والعمل من إخراج روب ليترمان، وتأليف نيكول بيرلمان، وديريك كونولي، ومن إنتاج أمريكي ياباني مشترك، وشارك في بطولته: رايان رينولدز، وجاستيس سميث، وتيم جودمان، وكاثرين نيوتن، ولوسي ستيفنز، وكين واتانابي، وكاران سوني.