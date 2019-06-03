فيلم ”ملك الوحوش“ يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

تصدر الفيلم الخيالي العلمي والحركة الجديد ”غودزيلا: ملك الوحوش“ (غودزيلا: كينغ أوف ذا مونيسترز) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلًا 49 مليون دولار. والفيلم بطولة كايل تشاندلر وفيرا فارميغا وكين واتانابي ومن إخراج مايكل دورتي. وتراجع فيلم الخيال ”علاء الدين “ من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلًا 42.3 مليون…