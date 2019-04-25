يوم تاريخي للسينما في السودان ”فيديو“

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، مساء أمس الأربعاء، عرضًا سينمائيًا لأول مرة، بعد أن أغلقت الصالات والمؤسسة العامة للسينما منذ 1994.

وتواجد داخل ميدان الثورة الآلاف من الشباب السوداني، أمام 4 شاشات عرض، لحضور فيلم يحمل اسم ”سجن الكجر“ للمخرج محمد كردفاني.

يأتي ذلك في وقت صعّد فيه التحالف المعارض مواقفه ضد المجلس العسكري بوقف الحوار مع لجنته السياسية، وعبر مواصلة الاعتصام أمام قيادة الجيش والدعوة لمسيرة مليونية الخميس.