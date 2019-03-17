استطلاع: ثلث الإيرانيين لم يذهبوا للسينما مطلقًا و88% لم يرتادوا المسرح

كشف استطلاع للرأي، أجراه مركز استطلاعات رأي الطلاب الإيرانيين ”ايسبا“ حول ارتياد الإيرانيين للسينما والمسرح، أن ثلث الإيرانيين لم يذهبوا للسينما مطلقًا، وأكثر من 88 % منهم لم يرتادوا المسرح.

وكشف الاستطلاع، الذي نشره موقع ”عصر إيران“ نقلًا عن وكالة “ فارس“، أن 30.2% من الإيرانيين لم يذهبوا السينما إطلاقًا.

ووفقًا للاستطلاع، فإن 22% من المشاركين فيه أفادوا بأن المرة الأخيرة الذين ذهبوا فيها إلى السينما كانت قبل أقل من عام، فيما أكد 10.4% أن المرة الأخيرة كانت بين عام و3 أعوام.

فيما أشار 37.5% من المستطلعة آراؤهم إلى أن المرة الأخيرة كانت قبل 3 سنوات.

وفي سياق متصل، جاءت نسبة الاستطلاع بشأن ذهاب الإيرانيين إلى المسرح صادمة بشكل أكبر، حيث أفاد 88.6 % من الإيرانيين بأنهم لم يذهبوا حتى الآن إلى المسرح.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن 6.3 % من المواطنين يذهبون إلى المسرح مرة كل عدة سنوات، و3.1% يذهبون للمسرح مرة كل عام، فيما يزور 1.3 % فقط المسرح مرة كل عدة أشهر.

ويذهب 0.5% مرة كل شهر، فيما قال 0.2 % إنهم يذهبون للمسرح عدة مرات في الشهر الواحد.