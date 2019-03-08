الكشف عن أول سينما في مدينة الخبر السعودية

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية، عن افتتاحها صالة سينما جديدة في المنطقة الشرقية بالشراكة مع شركة الأولى لتطوير العقارات.

وعبر حسابها في موقع ”تويتر“، أوضحت الشركة، أن السينما الجديدة ستكون في واجهة ”أجدان“ البحرية في مدينة الخبر، ومن المخطط افتتاحها في الربع الثاني من عام 2020.

ولفتت إلى أن سينما AMC ”أجدان ووك“ ستتميز بقربها من مختلف المحلات التجارية والمطاعم المحلية والعالمية في واجهة ”أجدان“ البحرية، مما سيجعلها مقصدًا ترفيهيًا أساسيًا لسكان الخبر والمنطقة الشرقية.

وستقدم سينما AMC تجربة سينمائية مختلفة عبر 9 صالات عرض بتقنيات عرض سينمائي متميزة وهندسة استثنائية للأصوات.

يذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية ”SEVEN“ التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وشركة أصالة القابضة وقعتا اتفاقية شراكة لافتتاح سينما AMC في مجمعات تجارية مختلفة بعدد من مدن المملكة، وتسعى شركة مشاريع الترفيه السعودية لتطوير وتشغيل أكثر من 50 دار سينما خلال السنتين القادمتين في مختلف المناطق والمدن؛ لتلبية احتياجات سكان وزوار المملكة.