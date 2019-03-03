فيلم ”The Crew“ يتسبب بـ“أزمة“ في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

شهد اليوم الأول من الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، أزمة بشأن عرض فيلم ”The Crew“، الذي تشارك في بطولته كوكبة من نجوم الصف الأول.

وكشف مصدر لـ“إرم نيوز“، أن صنَّاع فيلم ”The Crew“، قرروا سحبه من مهرجان شرم الشيخ، بعد إلغاء عرضه خلال حفل الافتتاح، كما كان مقررًا من قبل مسؤولي الدورة الحالية.

وقال المصدر إن ”حالة من الغضب انتابت صنَّاع الفيلم، بعد تجاهل عرضه خلال حفل الافتتاح، كما لم يُعرض في صباح اليوم التالي.

وأشار إلى أن الدورة الحالية ”تشهد سوء تنظيم، فيما يتعلق بعرض الأعمال المشاركة في المهرجان، ما دفع أبطال العمل للانسحاب احترامًا للفيلم ونجومه، وللسينما المصرية“، على حد قوله.

وفيلم ”The Crew“ من بطولة: يسرا، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وشريف منير، وهو من إخراج إسلام رسمي، وإنتاج سينما فاكتوري، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم السينما المصرية.