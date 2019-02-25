فيلم ”Isn’t It Romantic“ يقدم جرعات من الكوميديا الجامحة في إطار من الرومانسية

يقدم الفيلم الأمريكي ”Isn’t It Romantic“ الذي يُعرض حاليًّا في صالات السينما العالمية، جرعات من الكوميديا الجامحة في إطار رومانسي، وأجواء من الفنتازيا والخيال.

وتدور أحداث الفيلم حول مهندسة معمارية تدعى ناتالي تعيش في نيويورك وتعمل جاهدة لتبرز في عملها، وتحقق حلم حياتها بتصميم أحدث ناطحة سحاب في المدينة، إلا أنها تتعرض لنكسات متتالية وخيبة أمل تضطرها للعمل كنادلة في أحد المطاعم.

ويتغير مسار حياة ناتالي بأسلوب خيالي بعد تعرضها لمحاولة سرقة، واصطدام رأسها بعمود حديدي، وحين تستفيق من غيبوبتها تجد نفسها في عالم سحري مواز، تملؤه الرومانسية والحب وفيض مشاعر عاشت حياتها السابقة وهي لا تؤمن بوجودها.

والعمل من إخراج تود ستراوس شيلسن، وتأليف إرين كارديلو ودانا فوكس، وشارك في بطولته ريبيل ويلسون، وبيتي جيلبين، وبريانكا شوبرا، وليام هيمسورث، وآدم ديفاين، ويوجينيا كوزمينا، وفايث لوجان، ودوريث مكارثي، وتوم إليس، وصُوِّرت مشاهده في الولايات المتحدة.

وحقق الفيلم منذ إطلاقه منتصف فبراير/شباط الجاري، إيرادات تجاوزت 14.2 مليون دولار.