فيلم ”سينونمس“ يفوز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي

فاز فيلم ”سينونمس“ للمخرج الإسرائيلي ناداف لابيد، بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي، اليوم السبت.
ويحكي الفيلم قصة رجل إسرائيلي يحاول إخفاء أصوله بعد انتقاله إلى باريس، وهو إنتاج فرنسي إسرائيلي ألماني مشترك.
وانتزع جائزة الدب الفضي الفيلم الدرامي ”بفضل الرب“ (باي جرايس أوف جود) للمخرج الفرنسي فرانسوا أوزون، والذي يتناول ضحايا الاعتداءات على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية وكفاحهم من أجل العدالة.
وفاز الثنائي الصيني الممثل وانغ جينغ تشون والممثلة يونغ مي بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثل وممثلة لدورهما كزوج وزوجة في فيلم (سو لونج ماي سون) للمخرج الصيني وانغ شياو شواي في مهرجان برلين السينمائي.
ويجسد الاثنان شخصيتي زوجين يعيشان وسط تقلبات الحياة في الصين، أثناء خروجها من فوضى الثورة الثقافية ونهوضها لتصبح قوة اقتصادية عظمى اليوم.