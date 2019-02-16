فيلم ”سينونمس“ يفوز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي

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يحكي الفيلم قصة رجل إسرائيلي يحاول إخفاء أصوله بعد انتقاله إلى باريس وهو إنتاج فرنسي إسرائيلي ألماني مشترك.