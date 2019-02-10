فنانون يشيدون بمهرجان جمعية الفيلم السنوي في مصر (فيديو)

أشاد عدد من نجوم الفن في مصر، بالدورة الخامسة والأربعين لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، التي أُسدل الستار عليها مساء أمس السبت، في القاهرة، وحصدت فيه 3 أفلام لمخرجين شبان معظم الجوائز.

وحضر المهرجان عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري، وبمشاركة نخبة كبيرة من الأدباء والكتاب وصناع العمل السينمائي، بالإضافة إلى الإعلاميين.

وقال رئيس المهرجان، الدكتور محمود عبد السميع، إنّ المهرجان يخضع لتطور مستمر ومتجدد بشكل سريع وفق آراء النقاد.

فيما أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بتكريمها من قبل المهرجان، بجانب كوكبة من قامات الفن المصري، مشيرة إلى أن المهرجان يحتل مكانة كبيرة في قلوب الفنانين.

وقالت رانيا يحيى، عضو لجنة تحكيم المهرجان: ”إنّ اللجنة ناقشت بشكل دقيق كافة عناصر ومكونات العمل السينمائي بكل حيادية ودقة“.

وأشاد الناقد السينمائي وليد سيف بالمهرجان؛ لقدرته على استمرار عقد ندواته لمناقشة الأفلام المصرية طوال هذه السنوات، على الرغم من إلغاء مهرجان القاهرة السينمائي لهذه الندوات، مضيفًا أن المهرجان تميز بمناقشاته وانتقاداته الحيادية للأعمال السينمائية.

ويعتبر المهرجان واحدًا من الفعاليات الفنية التي تحظى بمتابعة دولية وإقليمية. وحملت الدورة الخامسة والأربعون للمهرجان اسم الناقد الراحل علي أبو شادي (1946-2018)، فيما اختيرت الممثلة يسرا ضيف شرف على المهرجان.

كما وكرم المهرجان في حفله الختامي: الممثلة ليلى علوي والمخرج جلال الشرقاوي والناقد أمير العمري والمنتج فاروق صبري ومهندس الديكور محمود محسن والممثل يحيى الفخراني.