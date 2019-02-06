حفل الأوسكار سيكون من دون مقدم لثاني مرة في تاريخه

قالت رئيسة الترفيه في شبكة (إيه.بي.سي)، كاري بيرك، إنّ حفل جوائز الأوسكار لن يكون له مقدم رسمي هذا العام، وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخ الحفل.

وأضافت بيرك، في تصريحات أمس الثلاثاء، تأتي قبل ثلاثة أسابيع فقط من تسليم الجوائز التي تعد الأرفع في صناعة السينما، أنّ الفعالية التي تنظم يوم 24 شباط/ فبراير، ستتخلى عن مقدم الحفل و”تكتفي بمقدمي جوائز الأوسكار”.

و(إيه.بي.سي) وحدة تابعة لوالت ديزني تبث حفل الأوسكار سنويًا بالتلفزيون وتشارك عن قرب في تنظيم البث.

وكان الممثل الكوميدي كيفن هارت اعتذر في كانون الأول/ ديسمبر، عن تقديم حفل الأوسكار المقبل، بعد أن عاودت تغريدات عن المثليين، سبق أن كتبها، الظهور بقوة على الإنترنت.

ولم ينظم حفل جوائز الأوسكار من دون مقدم إلا مرة واحدة في تاريخه الممتد منذ 91 عامًا، وكانت في عام 1989.

وقالت بيرك إنّ اتخاذ القرار جاء بعد ما وصفته بـ “الفوضى” التي أعقبت انسحاب هارت، وبعد محاولة لإحياء فرصه في تقديم الحفل.

وأضافت، مخاطبة الصحفيين في اجتماع جمعية نقاد التلفزيون في ضاحية باسادينا في لوس انجليس، أنّ أكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جوائز الأوسكار وعدت شبكة (إيه.بي.سي) العام الماضي بألا تزيد مدة بث التلفزيوني للحفل عن ثلاث ساعات، أيّ أقل بثلاثين دقيقة عن الأعوام القليلة الماضية.

وتابعت “لذا أعتقد أن المنتجين اتخذوا قرارًا حكيمًا بألا يكون هناك مقدم للحفل، والعودة إلى أن يكون النجوم هم المقدمين والأفلام”.