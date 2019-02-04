“Miss Bala”.. فيلم حركة يغوص في عالم الجريمة العابرة للحدود

يتطرَّق فيلم الحركة الأمريكي “Miss Bala” الذي يُعرَض حاليًّا في صالات السينما العالمية، لعالم الجريمة الخطير العابر للحدود وما يشوبه من خداع ومؤامرات ومكر.

ومن باب الصدفة، تجد بطلة الفيلم غلوريا نفسها مضطرة للانخراط في هذا العالم الخطير، وبعد انجذابها إليه تسعى جاهدة للبقاء على قيد الحياة، وسط تصاعد الأحداث الدرامية.

والعمل من إخراج كاثرين هاردويك، وتأليف جاريث دونيت ألكوسر، وبطولة جينا رودريجز، وإسماعيل كروز كوردوفا، وأنتوني ماكي، ويل بلاجروف، ومات لوريا، وإيزلين دربيز. وتصوير باتريك ميرجويا، ومونتاج تريلين إيه شروبشاير، وموسيقى أليكس هيفس.

ويبدأ الفيلم بأسلوب درامي بسيط يسلط الضوء على العلاقات الاجتماعية والعاطفية لملكة الجمال غلوريا، لتتصاعد الأحداث بشكل متسارع وتصل إلى مراحل كارثية، آخذة غلوريا إلى دهاليز الجريمة المنظمة، منحرفة بها عن مسار حياتها الوردية.

والعمل الجديد، هو النسخة الأمريكية عن فيلم مكسيكي ناطق بالإسبانية يحمل العنوان ذاته، من إنتاج العام 2011، الذي أخرجه جيراردو نارانجو.