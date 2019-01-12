كاتب “غرين بوك” يعتذر عن تغريدة مسيئة للمسلمين

قدم “نيك فاليلونغا” أحد كتاب سيناريو فيلم “غرين بوك” الفائز بجائزة “غولدن غلوب” لأفضل فيلم كوميدي، اعتذارًا علنيًا عن تغريدة نشرها في 2015، زعم من خلالها بأن “مسلمين ابتهجوا قرب نيويورك عند حصول الهجمات الدامية في 11 أيلول/سبتمبر 2001″.

وقال “فاليلونغا” في بيان صحفي: “أتقدم باعتذاري، أمضيت حياتي أحاول أن أنقل إلى الشاشة هذه القصة التي تظهر كيف نتخطى اختلافاتنا لإيجاد مساحة تفاهم، وأنا آسف حقًا من أجل جميع المشاركين في غرين بوك”.

وأضاف نيك فاليلونغا: “أعتذر خصوصًا من ماهرشالا علي اللامع والودود، ومن جميع أتباع الدين الإسلامي، عن الأذى الذي ألحقته بهم”.

يذكر أن فيلم “غرين بوك” يروي القصة الحقيقية لعازف البيانو الأسود دونالد شيرلي (يؤدي دوره ماهرشالا علي) الذي تحدى قوانين الفصل العنصري ليقوم بجولة في جنوب الولايات المتحدة سنة 1962، بحماية من توني ليب (يؤدي دوره فيغو مورتنسن) الحارس المتحدر من أصل إيطالي وهو والد نيك فاليلونغا.

وكان ماهرشالا علي وهو مرشح جدي لنيل جائزة أوسكار جديدة عن هذا الدور، قد اعتنق الإسلام سنة 1999.

ولاحقًا قرر كاتب السيناريو إلغاء حسابه على “تويتر” بعد إعادة نشر مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي هذه التغريدة المثيرة للجدل العائدة لتشرين الثاني/نوفمبر 2015، وكان فاليلونغا يرد بهذه التغريدة على كلام للمرشح الرئاسي حينها دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، قال فيه إنه رأى آلاف الأشخاص يهتفون فرحًا في جيرزي سيتي قرب نيويورك بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

وكتب عندها فاليلونغا حينها قائلاً: “دونالد ترامب محقّ تمامًا”، مؤكدًا في تغريدته “لقد رأيت مسلمين في جيرزي سيتي يبتهجون بعد انهيار البرجين، كما رأيتم أنتم، ربما عبر نشرة الأخبار المحلية لقناة سي بي أس”.