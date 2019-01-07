“الملحمة البوهيمية” يفوز بجائزة “غولدن غلوب” لأفضل فيلم درامي‎

حصل الفيلم الموسيقي “الملحمة البوهيمية” على جائزة غولدن غلوب، لأفضل فيلم درامي.

وحقق “الملحمة البوهيمية” فوزًا غير متوقع على فيلم “مولد نجمة”، في حين حصل فيلم “كتاب أخضر” (جرين بوك) على جائزة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي.

وفاز رامي مالك بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي، عن دوره في فيلم “الملحمة البوهيمية”، في حين فازت جلين كلوز بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم “الزوجة”.

وفاز الممثل كريستيان بيل بجائزة أفضل ممثل كوميدي أو ممثل موسيقي عن دوره في فيلم “النائب” (فايس) والذي أدى فيه دور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني. وفازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي عن دورها في فيلم “المفضلة” (ذا فيفوريت).

ونال المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون جائزة أفضل مخرج عن إخراجه فيلم “روما” (روما). كما فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية.

وفاز ماهرشالا علي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن الدور الذي لعبه في فيلم “كتاب أخضر” (جرين بوك) في حين فازت ريجينا كينغ بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم “لو كان بوسع بيل ستريت الحديث” (إف بيل ستريت كود توك).

وحصل فيلم “الرجل العنكبوت: في عالم العنكبوت” على جائزة أفضل فيلم رسوم المتحركة.

وحصلت نجمة البوب ليدي جاجا على جائزة أفضل أغنية أصلية عن أغنية “ضحل” (شالو) في فيلم “مولد نجمة” (إيه ستار إيز بورن).

وفاز مسلسل “الأمريكيون” (ذي أمريكانز) بجائزة أفضل مسلسل درامي في حين فاز مسلسل “على طريقة كومينسكي” (ذا كومينسكي ميثود) بجائزة أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي.