بمشاركة دولية واسعة.. 44 فيلمًا تتسابق في مهرجان قرطاج السينمائي (صور)

أحصت إدارة مهرجان قرطاج السينمائي، اليوم الأربعاء، 280 فيلمًا من 47 بلدًا يُشارك في تظاهرة الشهر المقبل، إضافة إلى تنظيم نشاطات مهرجانية بشارع الحبيب بورقيبة، ذي الرمزية الثورية في البلاد.

وقال مدير المهرجان محمد نجيب عياد، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن المشاركة الحالية “نوعية” وهي متنوعة بين أفلام روائية طويلة وقصيرة ووثائقية طويلة وقصيرة.

ودافع عياد عن “ثوابت المهرجان، في بعده العربي والأفريقي والمتوسطي”، معتبرًا أن “الفعالية تسمح بتشجيع المواهب وتنويع التجارب السينمائية وتنشيط الحركة الثقافية التونسية”.

وشدد عياد في مؤتمر حضرته “إرم نيوز” و”فوشيا” بمدينة الثقافة في عاصمة البلاد، أن “العنصر النسائي يُسجل حضوره بقوة، متمثلًا في مشاركة 14 مخرجة سينمائية من العالم العربي وأفريقيا”.

وجرى انتقاء 44 فيلمًا في المسابقات الرسمية للأفلام، حيث يعود المخرج الجزائري البارز مرزاق علواش إلى الواجهة بعد فترة غياب.

ويشارك في المسابقة فيلم Supa Modo للمخرج ليكاريون وايناينا من كينيا، وفيلم “صوفية” للمخرجة مريم مبارك من المغرب، وفيلم “في عينيّا” للمخرج التونسي نجيب بلقاضي، وفيلم The Mercy of the Jungle للمخرج جويل كاركزي من الكونغو الديمقراطية.

إضافة إلى فيلم “فتوى” للمخرج التونسي محمود بن محمود، وفيلم “إيكياشا” للمخرجة ماري كليمونتين دوسابجامبو، وفيلم “يوم الدين” للمخرج المصري أبو بكر شوقي، وفيلم “يارا” للمخرج العراقي عباس فاضل، وفيلم “مسافر والحرب” للمخرج السوري جود سعيد.

وتستحوذ الأفلام التونسية على مسابقة “الروائية القصيرة” ضمن مجموعة 12 فيلمًا، مع أفلام من الأردن ومصر وفلسطين وهايتي ولبنان.

ويتسابق 20 فيلمًا وثائقيَّا في قائمة الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة، بعنوان إنتاج سينمائي لعامي 2017 و2018.