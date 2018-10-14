انطلاق مهرجان “أيام السينما الأفريقية” في السودان

بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، فعاليات “أيام السينما الأفريقية” التي تقام تحت شعار “سينما الجيران”.

ويقام المهرجان بتنظيم من “نادي السينما السوداني” و”جماعة الفيلم السوداني”، بالتعاون مع المسرح القومي السوداني ومسرح الفنون الشعبية، ومركز الجنيد الثقافي، ومنتدى أبناء أمدرمان ومؤسسة النيمة الثقافية ونادي الخرطوم للإطلاع والمشاهدة، ويختتم أعماله الثلاثاء.

من جانبهم، قال منظمو المهرجان، إن “الفعالية تأتي احتفاء بالإرث السينمائي للقارة الأفريقية، وحكايا شعوبها، والتعريف بجيران السودان، عبر عرض أفلام حازت على جوائز ومشاركات، وتعرض مآسي أفريقيا وآمالها وأحلامها”.

وفي الأثناء، تستعد الخرطوم لتنظيم الدورة الرابعة من “مهرجان الخرطوم للفيلم العربي”، خلال 20 – 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بمشاركة السودان “البلد المنظم” ومصر، الجزائر، فلسطين، العراق، المغرب، سوريا، تونس ولبنان.

وقال منظمو المهرجان إنه “الأول من نوعه في السودان وهو متخصص في عرض الأفلام العربية بمختلف أنواعها”.

وتسعى اللجنة المنظمة للمهرجان لأن يصبح واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية في العالم العربي، حيث تشتمل الدورة على عروض أفلام، وورش تدريب، وسمنارات، وفعاليات خاصة تحقق رسالة المهرجان لهذا العام وهي “السينما حياة”.

وتشكل مصر حضورًا بارزًا، إذ إن رئيس شرف المهرجان لهذه الدورة هو المنتج محمد العدل، وضيوف الشرف هم: الدكتور مسعد فودة نقيب المهن السينمائية في مصر، رئيس اتحاد الفنانيين العرب، بجانب حضور وتكريم الفنانين فاروق الفيشاوي وإلهام شاهين وهالة صدقي، ويرأس لجنة التحكيم عبادي محجوب، الأمين العام لاتحاد السينمائيين السودانيين.

ويشارك في المهرجان 37 فيلمًا من الدول العربية التسعة، بينها 3 أفلام سودانية، اختيرت من بين 400 فيلمًا وصلت إلى المهرجان.

كما سيكرم المهرجان الممثلين السودانيين القديرين، فائزة عمسيب وجمال حسن سعيد.

وكانت الدورة الثانية من المهرجان قد كرمت النجمة سلاف فواخرجي، ووعدت اللجنة المنظمة أن تتسع دائرة التكريم والضيوف في الدورات القادمة، منوهة إلى وجود شراكات إستراتيجية كبيرة لإنجاح المهرجان مع مختلف الجهات.