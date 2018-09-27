هكذا علق نجوم “دمشق – حلب” بعد العرض الخاص للفيلم (فيديو إرم)

أطلقت المؤسسة العامة للسينما في سوريا فيلم “دمشق – حلب”، تأليف تليد الخطيب وإخراج باسل الخطيب، وبطولة الفنان دريد لحام إلى جانب نخبة من النجوم، منهم، صباح الجزائري، سلمى المصري، عبدالمنعم عمايري، كندا حنا، علاء قاسم، نظلي الرواس، غادة بشور، وغيرهم.

ويحكي الفيلم قصة رحلة بين محافظتي دمشق وحلب، تجمع عددًا من الأشخاص بأعمال وأفكار مختلفة تمر بظروف وأحداث كثيرة، قبل أن تصل بسلام. يسعى عبرها دريد لحام إلى زيارة ابنته “كندا حنا”.

ويشكل الفيلم إسقاطًا على الواقع السوري بطريقة إنسانية، وبأسلوب وجداني بعيدًا عن مشاهد العنف، وفق تصريحات صناعه.

“إرم نيوز” حضر العرض الخاص، والتقى بعضًا من صناع الفيلم.