مهرجان الأقصر السينمائي.. تونس ضيف الدورة الثامنة ومحمود حميدة رئيسًا شرفيًا

تحل السينما التونسية ضيف شرف على الدورة الثامنة، لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية السنوي التي ستقام في آذار/ مارس 2019.

وأوضحت مديرة المهرجان الذي يعقد في جنوب البلاد، المخرجة عزة الحسني، في بيان، أنّ “اختيار السينما التونسية جاء لاهتماماتها التاريخية بالسينما الأفريقية عمومًا، وما قدمته من أفلام وسينمائيين للقارة السمراء والعالم”.

وتنظم مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة الدورة الثامنة من المهرجان في الفترة من 10 إلى 21 آذار/ مارس 2019.

وقال السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، إنّ “الممثل المصري محمود حميدة سيكون ضيف شرف الدورة الثامنة وذلك لعطائه السينمائي الكبير والمتميز في التمثيل، وكذلك الإنتاج وصناعة السينما المصرية والعربية”.

وحصل حميدة، في وقت سابق من هذا الشهر، على جائزة أفضل ممثل عن فيلمه (فوتوكوبي) من مهرجان قازان السينمائي بجمهورية تتارستان في دورته الرابعة عشرة مناصفة مع الممثل كوانديك دوسنباييف من قازاخستان.

وانطلقت أولى دورات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في 2012 بهدف تسليط الضوء على السينما الأفريقية وتبادل الخبرات بينها وبين السينما المصرية والعربية وفتح الآفاق للتعاون المشترك.