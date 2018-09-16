مخرجون مغاربة يتفاجؤون بعرض أفلامهم بمهرجان إسرائيلي ويطالبون بسحبها

تفاجأ مخرجون مغاربة، من عرض أفلامهم في مهرجان إسرائيلي سينمائي سينطلق في 22 أيلول/سبتمبر الجاري، حيث طالبوا بسحبها.

وقال المخرجون، (نبيل عيوش، مريم بنمبارك، نرجس النجار) في تصريحات صحفية لوسائل إعلام مغربية، إنهم “تفاجؤوا باعتزام مهرجان حيفا الدولي للأفلام عرض أفلامهم”.

ودعت المخرجة مريم بنمبارك، اليوم، إدارة المهرجان إلى سحب فيلمها من برنامج العرض؛ لأنها تعتبر نفسها صوتًا لمن لا صوت له؛ فهي ضد القمع والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من طرف إسرائيل.

وقالت في بيان لها، إنّها “لم تكن على علم بالبرنامج الذي أعلنته إدارة المهرجان”.

بدورها، طالبت المخرجة المغربية “نرجس النجار”، أمس، بسحب فيلمها من المهرجان، مبينة أنها تدافع عن السلام، فيما نفى المخرج نبيل عيوش، أمس، علمه بمشاركة فيلمه بالمهرجان.

وأردف، أنه “باع حقوق الفيلم لشركة فرنسية مكلفة بتسويقه دوليًا، وهي التي تقف وراء هذه المشاركة”.

واستنكر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي)، الجمعة الماضي، مشاركة ثلاثة أفلام محلية في المهرجان الإسرائيلي.

وقال الكاتب العام للمرصد، عزيز هناوي، إنّ “إدراج أفلام مغربية في برنامج المهرجان، يدخل في إطار حرب نفسية على الشعب المغربي؛ من أجل تشويه موقفه الرافض للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي”.

وتزامنًا مع الأنباء عن مشاركة الأفلام المغربية بالمهرجان الإسرائيلي، أطلق أكاديميون وسينمائيون مغاربة، الخميس الماضي، حملة لجمع توقيعات؛ رفضًا للتطبيع مع إسرائيل، وللتأكيد على مقاطعتها أكاديميًا وثقافيًا.