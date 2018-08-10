عرض فيلم (الحرب الباردة) في افتتاح الدورة الـ24 لمهرجان سراييفو السينمائي

يعرض فيلم “الحرب الباردة” للمخرج البولندي الحائز على جائزة الأوسكار بافل بافليكوفسكي في افتتاح الدورة الـ24 لمهرجان سراييفو السينمائي اليوم الجمعة، وهو يشهد أكبر منافسة بين الأفلام في منطقة تمتد من فيينا إلى إسطنبول.

وبدأ المهرجان عام 1995 كنوع من التحدي الذي يهدف لإنهاء حصار فرضته قوات صرب البوسنة على سراييفو، واستمر 43 شهرًا ثم أصبح منارة للحياة الثقافية في عاصمة البوسنة ويحضره الآلاف سنويًا.

وأدى تركيز المهرجان على الترويج لكتاب من شرق وجنوب شرق أوروبا إلى تعزيز التعاون بين دول البلقان، التي خاضت حروبًا ضد بعضها بعضًا في التسعينيات، ما خلق مجالًا للمصالحة عبر الفن.

وقال مدير المهرجان مرصاد بوريفاترا، إن العام الحالي يشهد عرض عدد قياسي يبلغ 266 فيلمًا من 56 دولة منها 52 فيلمًا تعرض لأول مرة عالميًا.

وبافليكوفسكي، الذي فاز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان عن فيلمه الذي يجسد قصة حب “الحرب الباردة”، ليس الفائز الوحيد بجائزة أوسكار الذي سيشارك في مهرجان سراييفو، اذ يشارك أيضًا المخرج وكاتب السيناريو الإيراني أصغر فرهادي الحائز على أوسكار مرتين ويرأس لجنة التحكيم الدولية.