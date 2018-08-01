فيلم “إلى آخر الزمان” يفوز بجائزة مهرجان وهران الدولي

فاز فيلم جزائري بجائزة “الوهر الذهبي” للدورة الحادية عشرة من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في الجزائر.

والفيلم الفائز هو فيلم “إلى آخر الزمان” للمخرجة ياسمين شويخ، وهو من بطولة جيلالي بوجمعة وجميلة عراس وإيمان نويل ومهدي مولاي.

وتدور أحداث الفيلم داخل مقبرة، حيث تأتي امرأة لزيارة قبر شقيقتها للمرة الأولى بعدما منعها زوجها من ذلك لسنوات، لكن بعد وفاته تذهب إلى هناك وتبدأ في الإعداد لمراسم جنازتها هي شخصيًا استعدادًا للحاق بأحبتها، بمساعدة حفار القبور الذي يجد نفسه أسيرًا لحبها ويحاول إقناعها ببدء حياة جديدة معًا.

وفي باقي النتائج، منحت لجنة تحكيم المهرجان جائزتها الخاصة للفيلم الفلسطيني (واجب) من إخراج آن ماري جاسر، فيما فاز المغربي عز العرب العلوي بجائزة أفضل إخراج عن فيلمه (كيليكيس.. دوار البوم) ، وفاز المصري هيثم دبور بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم (فوتوكوبي).

وفازت بجائزة أفضل ممثلة التونسية أميرة الشبلي عن دورها في فيلم (تونس الليل)، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة للفلسطينيين محمد وصالح بكري عن دورهما في فيلم (واجب).

وتم توزيع الجوائز خلال الحفل الختامي للمهرجان الذي أقيم مساء أمس على مسرح الهواء الطلق بمدينة وهران شمال غرب الجزائر.

ومنح المهرجان درع التميز العربي للممثلة الجزائرية شافية بوذراع (88 عامًا) تكريمًا لها عن مجمل أعمالها، كما كرم الممثل السوري عبد المنعم عمايري.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان والتي شملت 14 فيلمًا، منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم التونسي (رقصة الفجر) إخراج آمنة النجار، بينما فاز الفيلم اللبناني (شحن) للمخرج كريم رحباني بجائزة الوهر الذهبي.

أما في مسابقة الأفلام الوثائقية وشملت 14 فيلمًا أيضًا، فقد منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الجزائري (معركة الجزائر) إخراج مالك بن إسماعيل فيما فاز بجائزة الوهر الذهبي الفيلم السوري (طعم الأسمنت) إخراج زياد كلثوم.