من الشاشات إلى المتاحف.. معارض انغماسية تستقطب عشاق الأفلام والمسلسلات

فمنذ المعرض الذي خُصص لفيلم "تايتانك" قبل 20 عاماً، تُسجَّل مستويات ارتياد قياسية للأحداث التي تجمع بين عوالم الأعمال الخيالية الشعبية والتجارب الانغماسية (وهو شكل من أشكال المعارض يوفق بين أدوات تقنية تشمل السرد والمؤثرات البصرية والسمعية وتحرّك حتى حاسة الشم).

ويوضح توم زالر، رئيس شركة "إيماجن إكزبيشنز" القائمة خصوصاً على معرض هاري بوتر، أن تطور التكنولوجيا "يتيح إنجاز أمور بنوعية أفضل وبأسعار معقولة".

ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا، يحقق معرض هاري بوتر المتنقل نجاحاً ساحقاً، إذ بيعت أكثر من 150 ألف تذكرة قبل انطلاق فعالياته في العاصمة النمساوية فيينا، و"أكثر من 175 ألف" تذكرة عشية افتتاحه في باريس.

تجارب

الأمر عينه سُجل مع معرض "المتاهة" لتيم بورتون، الذي استضاف بنسخته الإسبانية في مدريد "ما يقرب من نصف مليون زائر".

وقبل شهر من انطلاقه في باريس في 19 أيار/ مايو، كانت "حوالي 50 ألف تذكرة بينها كامل تذاكر الفئات الخاصة" قد استُنفدت، وفق إيناكي فرنانديز، رئيس شركة "لتس غو" المنظمة للحدث.