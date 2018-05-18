“يوم الدين” المصري يفوز بجائزة في مهرجان “كان”‎ السينمائي

فاز الفيلم المصري “يوم الدين”، الذي يخرجه أبو بكر الشوقي، بجائزة فرانسوا شالي في مهرجان كان السينمائي، يوم الجمعة.

والجائزة تمنح لتكريم المؤرخ السينمائي والصحفي فرانسوا شاليه منذ 1997، وتعطى للأفلام التي تتناول قيم الحياة والصحافة.

وفيلم “يوم الدين” تراجيدي يجسد قصة رجل كان في مستعمرة “الجذام”، ولكن يخرج منها لينطلق باحثًا عن عائلته التي لم يرها منذ أمد بعيد، ليلقي الضوء على العديد من المواقف الإنسانية والقيم النبيلة.

وفي الفيلم تعاون المخرج أبو بكر الشوقي مع مدير التصوير الأرجنتيني فدريكو سيسكا، وقدم دور البطولة راضي جمال وأحمد عبدالحافظ، وعادل بومبا.

ولم يكتفِ الفيلم بجائزة فرانسوا شاليه، فربما يحصد جائزة السعفة الذهبية التي يتنافس عليها غدًا ضمن فعاليات مهرجان كان.

ونجح المخرج أبو بكر الشوقي في الحصول على العديد من المنح لتمويل فيلمه “يوم الدين”، بدءًا من جامعة “نيويورك” ومعهد ترايبكا، إلى تمويلات ذاتية لينضم أخيرًا المنتج محمد حفظي لتمويل العمل.