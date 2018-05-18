فيلم “كفر نعوم” يلفت الانتباه في مهرجان “كان” السينمائي(فيديو)

عرضت المخرجة اللبنانية نادين لبكي آخر أفلامها “كفر نعوم” ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي، الذي لفت إليه الأنظار بقصة اجتماعية قوية، حتى أن بعض المتابعين رشحوه للحصول على السعفة الذهبية.

ويحكي الفيلم قصة الطفل زين (12 عامًا) ، ويعيش في أسرة فقيرة جدًا ومتعددة الأفراد، ويعاني من الحرمان الشديد من أبسط الأساسيات التي يحتاجها طفل في سنة، كالأكل الكافي والذهاب إلى المدرسة أو ارتداء ملابس جميلة، ناهيك عن الرعاية والحنان التي لا وقت للوالدين لمنحهما، فيقرر التمرد على وضعه .

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ومن المشاهد التي شدّت المتابعين، مشهد في المحكمة يطلب فيه الطفل من القاضي رفض دعوى ضد والديه لأنهم أتوا به إلى الدنيا، وتقوم فيه المخرجة نادين لبكي بدور المحامية.

كما تطرق الفيلم إلى عدد من القضايا الآنية، وعلى رأسها مشاكل اللاجئين والزواج بالإكراه.

وحظي الفيلم في نهايته بعاصفة طويلة من التصفيق، عكست إعجاب القاعة، كما أشاد نقاد بعد العرض بالإخراج، والأداء القوي لكل الممثلين، خصوصًا الطفل الذي يقوم بدور البطولة .

وسبق للمخرجة اللبنانية نادين لبكي أن عرضت فيلميها السابقين “هلأ يومين” و “سكر بنات” ضمن فعاليات المهرجان ،إلا أنها المرة الأولى التي تشارك فيها ضمن المسابقة الرسمية .