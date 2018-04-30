“فوكس سينما” في الرياض تفتح أبوابها.. وهذا أول فيلم تعرضه (فيديو)

افتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد ، اليوم الإثنين، صالة عرض “فوكس سينما” الثانية بمول الرياض بارك، بعد أن فازت الأسبوع الماضي بالرخصة الثانية لتشغيل دور السينما في المملكة.

وقام الوزير العواد بعد قص شريط حفل افتتاح 4 شاشات في صالة العرض، بتجربة المأكولات الخفيفة التي تقدمها الأكشاك في الصالة، وفق ما نشرته صحيفة “عاجل” السعودية.

ومن المقرر أن يكون فيلم الحرب اللانهائية هو الفيلم الأول الذي تعرضه فوكس سينما في المملكة.

والمعروف أن فيلم الحرب اللانهائية، هو فيلم أمريكي من نوعية كوميكس، وفيلم بطل خارق من أفلام مارفل كومكس، وهو الفيلم الثالث في سلسلة “المنتقمون” والتاسع عشر من عالم مارفل السينمائي، ومن إخراج الأخوين روسو وتأليف كريستوفر ماركوس وستيفن مكفيلي، وبطولة عدد ضخم من النجوم لأول مرة في تاريخ أفلام هوليوود.

ويتناول الفيلم قصة المعركة الكبرى الضخمة لفريق “المنتقمون” وحراس المجرة لمواجهة حرب ضد ثانوس الذي يصل الأرض، بعد عامين من تمزيق “المنتقمون” خلال أحداث الحرب الأهلية من أجل جمع أحجار لقفازه تسمى “الأحجار اللامتناهية”، أو “الأحجار الأبدية”، وهي عبارة عن 6 أحجار تمتلك طاقة موجودة من قبل نشأة الكون.

وبعد الانفجار العظيم تم ضغط تلك الطاقة غير المتناهية في 6 أحجار تمتلك الواحدة منها قوّة كبيرة جدًّا بحسب خاصيتها، وفي حال تم جمع تلك الأحجار معًا فإن حاملها سيحصل على قوة لا متناهية تمكنه من حكم الكون بكامله.