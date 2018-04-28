مدير السينما السورية يكشف جديد مهرجان “سينما الشباب الخامس” (فيديو إرم)

كشف مدير عام المؤسسة العامة للسينما في سوريا، مراد شاهين، عمّا تحمله الدورة الخامسة لمهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة، والتي انطلقت فعالياتها أمس الجمعة في دار الأسد للثقافة والفنون في العاصمة السورية دمشق.

وتحدث شاهين لـ “إرم نيوز” على هامش افتتاح الدورة عن الآفاق التي تسعى إليها المؤسسة العامة للسينما، وخططها وبرامجها للعام الجاري، والهادفة إلى خلق حالة تفاعل جماهيرية مع السينما.

وقال شاهين، إن افتتاح المهرجان تم بحضور رسمي وفني سوري وعربي كبيرين، حيث يشتمل المهرجان على مسابقتين، هما: مسابقة دعم سينما الشباب، ويرأس لجنة تحكيمها الفنان أيمن زيدان، وتضم في عضويتها: الفنانة أمل عرفة من سوريا، ونورس الرويسي من تونس، ومصطفى الكيلاني من مصر.

وأضاف “شاهين” أن مسابقة الأفلام العربية الاحترافية القصيرة يرأس لجنة تحكيمها المخرج، والناقد السينمائي المصري، الأمير أباظة، وتضم في عضويتها: نهلة كامل من سوريا، وعايدة شيلفر من العراق.

ونوه إلى أنه سيتم الإعلان عن الجوائز خلال حفل ختام المهرجان يوم الخميس المقبل.