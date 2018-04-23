قبل عرضه في دبي والسعودية.. ماذا تعرف عن Avengers: Infinity War؟

تشهد مدينة دبي استعدادات ضخمة؛ لاستقبال الفيلم الأمريكي المرتقب ( Avengers Infinity War)، بعد أن تزينت واجهة “برج خليفة” بالإعلان الدعائي له قبل أيام من طرحه الخميس المقبل في السينمات.

الفيلم يعد الجزء الرابع من سلسلة (Avengers)، وقد استغرق ما يقرب من 10 سنوات لتصوير أحداثه، ومن المنتظر أن يكون الأضخم بين سلسلة “عالم مارفل” السينمائي.

وتوقع النقاد أن يحظى الفيلم بنجاح جماهيري كبير؛ بسبب اسمه المثير للفضول، بحسب ما ذكره الموقع السينمائي الشهير (IMDB).

وبالفعل وصلت مبيعات التذاكر التي طرحتها شركة مارفل عبر الإنترنت، إلى نسبة فاقت كل التوقعات، خلال 24 ساعة فقط.

وفي إطار من مغامرات الخيال العلمي والأكشن، تدور أحداث الفيلم حول وصول العملاق “ثانوس” إلى الأرض، بهدف تدمير العالم من خلال تجميعه الأحجار الأزلية الستة، لكن الأبطال الخارقين مثل “إيرون مان”، و”سبايدر مان” يبذلون كل ما لديهم لمواجهته ومنع مخططاته قبل أن يصل إلى غايته.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم هوليوود من بينهم: (النجم العالمي روبرت داوني جونيير، بوم كليمنتييف، كارين جيلان، سكارليت جوهانسون، كريس برات، مارك رافلو، أنتوني ماكي، كريس إيفانز، توم هولاند وكريس هيمثورث).

والفيلم الجديد مأخوذ عن كتاب لـ”جاك كيربي” وسيناريو كريستوفر ماركوس وإخراج أنتونى روسو، حيث يعد أطول أفلام مارفل العالمية إذ تصل مدة مشاهدته إلى ما يقرب ساعتين و21 دقيقة.

ومن المقرر عرض الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية في اليوم التالي من إطلاقه بدولتي الإمارات والمملكة العربية السعودية.