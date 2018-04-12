حضور سعودي قوي.. تعرف على الأفلام العربية الأربعة المشاركة في مهرجان “كان”

حضور عربي غير مسبوق يشهده مهرجان كان السينمائي، في دورته الـ71، بعد أن أعلن مديره تييري فريمو، خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الخميس، مشاركة 4 أفلام عربية، اثنان بالمسابقة الرسمية، وآخران بمسابقة “نظرة ما”.

ولأول مرة في تاريخها، تشارك السعودية في مهرجان كان السينمائي، من خلال تنظيم جناح خاص للمجلس السعودي للأفلام، الذي أطلقته الهيئة العامة للثقافة، ومن المقرر أن تعرض المملكة 9 أفلام للصناع الصاعدين، في فقرة الأفلام القصيرة للمهرجان.

وبعد غياب لـ6 سنوات، يشارك الفيلم المصري “يوم الدين” بالمسابقة الرسمية للمهرجان، للمخرج والمؤلف أبو بكر شوقي، وإنتاج شركة كلينك فيلم، للمنتج محمد حفظي.

وتدور أحداث الفيلم، حول رجل في منتصف العمر، قضى معظم حياته داخل مستعمرة للمصابين بمرض الجذام، لكنه يقرر مغادرتها والعودة إلى أهله.

ينطلق بطل الفيلم في رحلة إلى جنوب القاهرة، في محاولة للوصول إلى عائلته، يرافقه خلالها حمار وطفل يتيم يدعى أوباما.

ويتناول الفيلم، قصصًا من الواقع حول مرض الجذام، وما يتعرض له المصابون به من معاناة داخل المجتمع المصري.

وبطل العمل ممثل هاوِ يدعى راضي جمال، وسبق أن خاض تجربة المرض في السابق.

والفيلم اللبناني “كفر ناحوم”، للمخرجة نادين لبكي، يعد الاختيار العربي الثاني بالمسابقة الرسمية للمهرجان.

ويسلط الفيلم الضوء على الأوضاع السياسية والاجتماعية التي تتعرض لها المنطقة العربية، من خلال سرد قصة طفل صغير يعيش في بيئة فقيرة، يقرر إعلان التمرد على الواقع الأليم الذي يعاني منه، عبر رفع دعوة ضد والديه اللذين كانا سببًا في وجوده بهذا العالم.

و”كفر ناحوم” الذي استغرق تصويره على مدار 6 أشهر، من تأليف جهاد حجيلي، وإنتاج شبكة راديو وتلفزيون العرب art، وبطولة مجموعة شباب تخوض لأول مرة تجربة التمثيل.

وفي مسابقة “نظرة ما”، التابعة للمهرجان، سيعرض الفيلم المغربي “صوفيا”، للمخرجة مريم بن مبارك.

و تدور أحداث الفيلم حول فتاة من أسرة تقليدية، تبلغ من العمر 22 عامًا، تخوض تجربة الحمل خارج منظومة الزواج.

ومن سوريا يأتي الفيلم الثاني المشارك في مسابقة “نظرة ما”، تحت عنوان “قماشتي المفضلة” للمخرجة غايا جيجي.

وينطلق مهرجان كان السينمائي، في 8 مايو المقبل، بعرض فيلم “Everybody Knows “، للمخرج الإيراني أصغر فرهادي، الذي يشارك لأول مرة في إخراج فيلم باللغة الإسبانية، وتختتم فعالياته في 19 من نفس الشهر.