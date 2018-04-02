بعد “يوم للستات”.. إلهام شاهين تعود للسينما بفيلم نسائي جديد

تواصل الفنانة المصرية إلهام شاهين دفاعها عن قضايا المرأة وذلك من خلال فيلم سينمائي جديد يحمل عنوان “حظر تجوال”.

وفى تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” كشفت إلهام شاهين عدة تفاصيل عن “حظر تجوال”:

– حدثينا عن قصة الفيلم؟

الفيلم يعتمد 100% على البطولة النسائية، ويسلط الضوء على علاقة أم بابنتها يحدث بينهما صدام بسبب الاختلاف في وجهات النظر والذي يصل فى أحداث العمل إلى الذروة.

– هل هناك علاقة بين الفيلم والسياسة، خاصة أن اسمه له دلالة سياسية؟

أبدًا، كل ما في الأمر أن أحداث العمل تدور في يوم واحد فقط، وهذا اليوم يكون في ظرف (حظر تجوال)، وليس للعمل أي علاقة بالسياسة.

– كيف وجدت التعاون مع مخرج العمل أمير رمسيس؟

المخرج لديه رؤية ثاقبة، تعحبني طريقة تفكيره وكان هذا الأمر واضحًا من خلال فيلمه مع الراحل نور الشريف (بتوقيت القاهرة) كما أن فيلم حظر تجوال من تأليفه أيضًا”.

– متى سيبدأ التصوير؟

في ديسمبر المقبل سوف تدور عجلة التصوير، ومتفائلة بهذا العمل وأتوقع أن ينجح فى العرض التجاري وينافس في المهرجانات العالمية.

يذكر أن إلهام شاهين مهمومة بالدفاع عن قضايا المرأة وساهمت فى تكوين وتأسيس سينما المرأة كما قدمت كمنتجة وممثلة أفلامًا للمرأة منها “واحد صفر” و”يوم للستات”.