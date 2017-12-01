“المتسلل” الإيطالي يخطف “الهرم الذهبي” بمهرجان القاهرة السينمائي

خطف الفيلم الإيطالي “المتسلل” جائزة “الهرم الذهبي” التي تمنح لأفضل فيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

جاء ذلك في ختام الدورة الـ39 للمهرجان، مساء الخميس، الذي احتضنته العاصمة المصرية خلال الفترة من 21 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وحضر حفل الختام، بجانب نخبة كبيرة من نجوم السينما المصرية، الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج، ومواطنته هيلاري سوانك.

وفازت اللبنانية ديامو أبو علم بجائزة أحسن ممثلة في المهرجان، فيما حصد جائزة أحسن مشاركة فنية الفيلم الهولندي “اختفاء”.

أما جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو فذهبت لفيلم “لوس بيروس” من فنزويلا، بينما فاز بجائزة أحسن ممثل الفنان رؤوف بن عمار من تونس.

وحصد الفيلم الكولومبي، الأرجنتيني (قتل عيسى) جائزة الهرم الفضي، بينما ذهبت جائزة الهرم البرونزي للفيلم السلوفاكي “نينا” ، أما جائزة الهرم الذهبي فكانت من نصيب الفيلم الإيطالي “المتسلل”

أما في برنامج (أفاق السينما العربية) ذهبت جائزة صلاح أبوسيف للفيلم اللبناني (نصر)، وجائزة سعد الدين وهبة للفيلم الفلسطيني (اصطياد أشباح).

وأهدت إدارة المهرجان دورتها الحالية للمطربة المصرية شادية (86 عامًا)، التي رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضي؛ إثر تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا.

وسبق أن اختارت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنانة المصرية، يسرا، رئيسًا شرفيًا، فيما ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية النجم المصري حسين فهمي، وضمت في عضويتها المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد.

وشارك في المهرجان 157 فيلمًا، من 53 دولة، حلت أستراليا كضيف شرف للدورة الحالية، من خلال 10 أفلام.

والأفلام الـ157 تمثل عددًا من دول العالم بينها: الأرجنتين والكويت ولبنان وأستراليا والمغرب وهولندا وفلسطين وفرنسا وتونس والهند والعراق والولايات المتحدة.

ويعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا في العاصمة المصرية القاهرة، وتأسس عام 1976، كأول مهرجان سينمائي دولي داخل العالم العربي.