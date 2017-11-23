رئيس النقابات الفنية المصرية ينتقد مهرجان “القاهرة السينمائي”

انتقد المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، بسبب ما قال إنه “سوء التنظيم والارتباك الذي شهده حفل الافتتاح”.

وقال “عبدالعزيز” في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إنه شعر بالدهشة من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، التي تتعامل مع كبار صنّاع السينما وكأنهم “خيل حكومة يجب التخلص منهم”، على حد وصفه.

وأشار “عبدالعزيز” إلى أن إدارة المهرجان تجاهلت كبار صناع الفن ورموزه، ولم ترسل لهم دعوات لحضور حفل الافتتاح، من بينهم سمير أحمد ويوسف شعبان ومحمد فاضل وخيري بشارة وعلي عبدالخالق.

وواصل رئيس اتحاد النقابات الفنية حديثه: “تظن إدارة المهرجان أن الجيل الجديد بمفرده هو صاحب الفرح، وتنسى الجيل القديم الذي صنع سينما واقعية ومعبرة عن المواطن المصري بشكل سليم، فالمهرجان الحقيقي هو الذي يعترف ويكرم الكبار ولا يهينهم”.

وانتقد عبدالعزيز بيع المهرجان لقناة “دي إم سي” الخاصة، قائلًا: “الدولة بدلًا من أن تحارب الاحتكار تشجع عليه، فقد احتكرت القناة فعاليات المهرجان، وحرمت الفضائيات من المتابعة وهذا أمر مرفوض، بالإضافة إلى أن الضيوف الأجانب الذين جاءوا إلى القاهرة ليسوا مبهرين، وأسماءهم ليست كبيرة، لذا لن يتركوا أي أثر”.

وكان فنانون ونقاد ورواد صناعة السينما في مصر هاجموا مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ39 الحالية، بعد حفل افتتاح وصف بأنه “باهت” و”ضعيف” ومليء بالأخطاء.