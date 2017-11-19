13 فيلمًا إماراتيًا تتنافس في مهرجان دبي السينمائي الدولي

أعلن مهرجان دبي السينمائي الدولي، اليوم الأحد، أن 13 فيلمًا إماراتيًا من المقرر عرضها خلال الدورة الجديدة، والتي تُقام في الفترة، من السادس إلى 13 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتتنافس الأفلام الإماراتية ضمن مسابقة “المُهر الإماراتي”، وهي مسابقة تقدم أبرز الأعمال السينمائية، التي يقدّمها مخرجون وممثلون محليون.

ومن الأفلام المشاركة في المسابقة، فيلم التحريك القصير “ضوء خافت”، للمخرج وليد الشحّي، والكاتب أحمد سالمين في عرضه العالمي الأول، ويقدم المخرج أحمد حسن فيلمه القصير “وضوء” في عرضه العالمي الأول، أما المخرج عبدالعزيز المناعي فيعرض الفيلم القصير “السمكة الذهبية” في عرضه العالمي الأول.

وتشارك الكاتبة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، بفيلمها الجديد “أدوات حادة” في عرضه العالمي الأول، ويعود المخرج والكاتب والممثل عبدالله الحميري إلى المهرجان، بفيلمه الروائي القصير “سرمد” في عرضه العالمي الأول.

وقال مسعود أمرالله، المدير الفني للمهرجان للصحفيين، اليوم الأحد : “تعكس المسابقة، التزام المهرجان بتنمية وتعزيز صناعة الأفلام المحلية والإقليمية”، مضيفًا: “يوفر دبي السينمائي منصة مهمة لصانعي الأفلام الإماراتيين؛ لعرض موهبتهم على الشاشات الفضية لجمهور متنوع، يأتي من مختلف أنحاء العالم، ومن خلال مجموعة الأفلام الإماراتية المشاركة بقصصها المتنوعة، نأمل أن نكون مصدر إلهام لبقية المواهب السينمائية في الإمارات”.