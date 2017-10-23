مصر تشارك في مهرجان قرطاج السينمائي بـ3 أفلام روائية طويلة

تنطلق فعاليات الدورة الـ28 من “مهرجان قرطاج السينمائي” في الفترة من الـ4 إلى الـ11 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقد استقرت إدارة المهرجان على فيلم “الكتابة على الثلج” للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي وبطولة عمرو واكد وغسان مسعود للعرض في حفل الافتتاح.

وتشهد الدورة الـ28 بعض التغيرات حيث قررت إدارة المهرجان عودة مسابقة الفيلم الوثائقي بنوعيه الطويل والقصير، وجرى تشكيل 3 لجان تحكيم، الأولى خاصة بالأفلام الروائية الطويلة ،ويرأسها “جاك دورفمان” ،ويعاونه 6 أعضاء، والثانية خاصة بالفيلم الوثائقي الطويل ،والثالثة بالفيلم الوثائقي القصير، ويرأس اللجنتين تيري ميشال.

وتشارك مصر في مهرجان قرطاج السينمائي بـ”3″ أفلام ،وهي “الشيخ جاكسون” بطولة أحمد الفيشاوي وتأليف وإخراج عمرو سلامة، وفيلم “أخضر يابس” إخراج محمد حماد، وفيلم “بلد مين” للمخرج محمد صيام.

وأكد نجيب عباد، رئيس مهرجان قرطاج السينمائي، أن المشاركة المصرية دائمًا ما تصنع حالة من التوهج في المهرجان لما تملكه السينما المصرية من تاريخ عريق وحاضر رائع، وقال إنه سيتم عرض 30 فيلمًا تونسيًا ضمن قسم “نظرة على السينما التونسية” ،والهدف من اختيار فيلم فلسطيني وليس تونسيًا فى حفل الافتتاح هو التأكيد على أن المهرجان حضن للسينما العربية.

وأوضح عباد أنه متفائل بالدورة الجديدة ،والتي رصدت من أجلها ميزانية تقدر بـ”3 ملايين دينار تونسي”.