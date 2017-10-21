إمام سابق بالحرم المكي يقول إن دور السينما ستنتشر في السعودية قريبًا

رأى الشيخ عادل الكلباني، الإمام السابق بالحرم المكي، أن إنشاء وإقامة دور السينما في السعودية، أمر قادم لن يطول انتظاره، حيث سيشاهدها السعوديون قريبًا، معتبرًا أنها أفضل من المقاهي لأنها تحت نظر ومتابعة الدولة.

وبحسب صحيفة عكاظ، قال الكلباني: إن “افتتاح صالة مرخصة معروفة يفرض عليها ما تعرض أفضل بكثير، وشئنا أم أبينا فالسينما واقع لا محالة”.

ونوه الكلباني إلى أنه “من الممكن أن يستغنى عن بعض المشاهد النسائية التي يتم تصويرها في أماكن غير مناسبة، وممكن أن تظهر المرأة بمشاهد محتشمة”.

جاءت تصريحات الكلباني خلال رده على سؤال من الحضور في محاضرة ألقاها بالمركز الثقافي والحضاري بمركز أبو عجرم، ضمن الفعاليات المصاحبة لمسابقة أفلام “أبو عجرم”.

وحول التصوير المحرم، أفاد إمام الحرم المكي السابق بأن “التصوير المحرم الوارد هو حول التصوير المجسم كالتماثيل، أما الصور الفوتوغرافية فجيل الطيبين يسميها العكوس والعكس، فهي ليست خلقًا”، وفق تعبيره.

وعن فكرة إقامة مسابقة أفلام “أبوعجرم”، أشاد إمام وخطيب جامع الملك خالد بالرياض، السابق، بالفكرة التي هي لإنتاج أفلام هادفة، داعيًا إلى تطوير الفكرة لتصبح عامة للمملكة جميعًا لدعم استقرارها ودعم مشاريعها.

وعن مسلسل “طاس ماطاش”، قال الكلباني: “في بداية سنوات المسلسل كان موجهًا، وفيه فائدة، وبعد أن وقع بتصنيف الناس لهذا المسلسل فشل، فالمبالغة بالتخويف خطأ”.