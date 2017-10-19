مهرجان دبي السينمائي يكرم الكاتب المصري وحيد حامد

أعلن مهرجان دبي السينمائي الدولي، إنه سيكرم في دورته المقبلة في ديسمبر/كانون الثاني الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد بمنحه “جائزة تكريم إنجازات الفنانين”.

وقال المهرجان في بيان، إنه يمنح حامد هذه الجائزة “تقديرًا لأعماله المبدعة، والمثيرة للنقاش وإنجازاته القيمة، التي ساهمت في تطور السينما المصرية بشكل خاص، والعربية بشكل عام”.

ويزخر رصيد حامد (73 عامًا) بعشرات الأفلام التي قدمها كبار النجوم، مثل: عادل إمام وأحمد زكي ومحمود عبدالعزيز ونور الشريف وسعاد حسني، إضافة إلى المسلسلات التلفزيونية والإذاعية.

ومن أبرز أفلامه السينمائية (غريب في بيتي) و(الغول) و(البريء) و(طيور الظلام) و(سوق المتعة) و(معالي الوزير) و(احكي يا شهرزاد).

وقال عبدالحميد جمعة رئيس المهرجان: “كتابة السيناريو فن فريد من نوعه، وهو العمود الفقري لأي فيلم، ويصعب على أي مخرج أن يبني مشاهد، أو شخصيات مقنعة دون الاستناد إلى سيناريو محكم”.

وأضاف “المسيرة المهنية الطويلة للكاتب وحيد حامد وتنوعها تؤكد موهبته، وأهمية وظيفة الكتاب الموهوبين في هذه الصناعة”.

وكرم مهرجان دبي السينمائي الدولي في السابق العديد من الممثلين والمخرجين والمؤلفين بهذه الجائزة، أمثال المخرج المصري يوسف شاهين، والممثل الأمريكي صامويل جاكسون، والمخرج السوري نبيل المالح، والممثلة الفرنسية كاترين دينوف، والمخرج الأمريكي أوليفر ستون.

وتقام الدورة الثالثة عشرة للمهرجان في الفترة من السادس إلى الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول.