الجزء الثالث من فيلم “سكس آند ذا سيتي” لن يرى النور

لن يظهر للنور الجزء الثالث من فيلم “سكس آند ذا سيتي” أو “الجنس والمدينة” المأخوذ عن مسلسل أمريكي شهير بنفس الاسم، على الرغم من سنوات من تضارب القرارات بهذا الشأن، لكن الممثلة كيم كاترال قالت إنها ليست السبب.

وقالت الممثلة الشهيرة سارة جيسيكا باركر التي تقوم بدور كاري برادشو منذ بدء المسلسل التلفزيوني في التسعينيات، وفي الجزأين الأول والثاني من الفيلم لمحطة إكسترا: انتهى الأمر ولن نقوم به”.

وأضافت: “أشعر بخيبة أمل، كان لدينا هذا السيناريو والقصة بما فيهما من جمال وخفة ظل وتأثير قوي على القلوب، الأمر مخيب للآمال ليس فقط لأننا لن نخبر القصة ونخوض التجربة بل لأن الجمهور قال كثيرًا إنه يريد فيلمًا آخر”.

ويدور نقاش منذ سنوات حول إمكانية جمع البطلات الأربع الرئيسيات منذ المسلسل التلفزيوني وهن باركر وكاترال وسينثيا نيكسون وكريستين دافيس على الرغم من الاستقبال الفاتر من النقاد للجزء الثاني من الفيلم الذي صدر في 2010.

ولم تفصح باركر عن أسباب إلغاء خطط الجزء الثالث، لكن كاترال نفت تقارير إعلامية قالت “إنها المسؤولة عن الإلغاء فيما أوضحت في ذات الوقت أنها لا تؤيد الفكرة”.

وقالت على تويتر: “الطلب الوحيد الذي طلبته هو أنني لا أريد المشاركة في جزء ثالث وكان ذلك في 2016”.

وعُرض مسلسل “سكس آند ذا سيتي” الاجتماعي الكوميدي على محطة “إتش.بي.أو” من عام 1998 إلى 2004 وفاز بالعديد من جوائز إيمي.

ولم تصدر استوديوهات “وارنر براذرز”، التي أنتجت جزأي الفيلم، أي تعليق عن التقرير حتى الآن.