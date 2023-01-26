فيلم "سبايدرمان 2" يعرض تاريخ الشخصيات العنكبوتية بمشاهد صاخبة



يترقب عشاق الأفلام الخيالية بشغف موعد عرض الجزء الثاني من فيلم "الأنیميشن" الأمريكي للأبطال الخارقين "سبايدرمان.. انتو ذا سبايدرفيرس"، والمقرر عرضه في دور السينما للمرة الأولى في يونيو المقبل.

ومع بدء العد التنازلي لموعد عرضه، قدم صنّاع الجزء الثاني من الفيلم وعنوانه "سبايدرمان.. انتو ذا سبايدرفيرس"، لمحة عنه، والتي كشفت عن أحداث مليئة بالإثارة.

وذكر فيل لورد، كاتب أول لسيناريو الجزء الثاني من هذا الفيلم، أن الأحداث تستكمل قصة الجزء الأول، مع إضافة تفاصيل أكثر حول تاريخ شخصيات "سبايدرمان" والتي ظهرت في القصص الأمريكية الخيالية المصورة.

وتابع لورد: "سيظهر في الفيلم الجديد شخصيات "سبايدرمان" العنكبوتية السبع، وهي: "مايلز موراليس" بصوت الممثل شاميك مور، و"بيتر باركر" بصوت الممثل جايك جونسون، و"سبايدر مان" بصوت الممثلة هيلي شتاينفيلد، و"سبيدر هام" بصوت الممثل جون مولاني، و"سبيدر مان نوار" بصوت الممثل نيكولاس كيج، و"بيني باركر" بصوت الممثلة كيميكو غلين، و"ميغيل أوهارا -سبايدر مان 2099" بصوت الممثل أوسكار إسحاق.

كما أكد في حديثه مع مجلة "غيمز رادار" لأخبار ألعاب الفيديو، أن هذه الشخصيات السبع ما هي إلا جزء قليل من تفاصيل كثيرة لأحداث الفيلم، إذ لا يزال هناك الكثير من شخصيات سبايدرمان، والتي سيستكشفها الجمهور ضمن أحداثه.