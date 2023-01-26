فيلم "سبايدرمان 2" يعرض تاريخ الشخصيات العنكبوتية بمشاهد صاخبة
يترقب عشاق الأفلام الخيالية بشغف موعد عرض الجزء الثاني من فيلم "الأنیميشن" الأمريكي للأبطال الخارقين "سبايدرمان.. انتو ذا سبايدرفيرس"، والمقرر عرضه في دور السينما للمرة الأولى في يونيو المقبل.
ومع بدء العد التنازلي لموعد عرضه، قدم صنّاع الجزء الثاني من الفيلم وعنوانه "سبايدرمان.. انتو ذا سبايدرفيرس"، لمحة عنه، والتي كشفت عن أحداث مليئة بالإثارة.
وذكر فيل لورد، كاتب أول لسيناريو الجزء الثاني من هذا الفيلم، أن الأحداث تستكمل قصة الجزء الأول، مع إضافة تفاصيل أكثر حول تاريخ شخصيات "سبايدرمان" والتي ظهرت في القصص الأمريكية الخيالية المصورة.
وتابع لورد: "سيظهر في الفيلم الجديد شخصيات "سبايدرمان" العنكبوتية السبع، وهي: "مايلز موراليس" بصوت الممثل شاميك مور، و"بيتر باركر" بصوت الممثل جايك جونسون، و"سبايدر مان" بصوت الممثلة هيلي شتاينفيلد، و"سبيدر هام" بصوت الممثل جون مولاني، و"سبيدر مان نوار" بصوت الممثل نيكولاس كيج، و"بيني باركر" بصوت الممثلة كيميكو غلين، و"ميغيل أوهارا -سبايدر مان 2099" بصوت الممثل أوسكار إسحاق.
كما أكد في حديثه مع مجلة "غيمز رادار" لأخبار ألعاب الفيديو، أن هذه الشخصيات السبع ما هي إلا جزء قليل من تفاصيل كثيرة لأحداث الفيلم، إذ لا يزال هناك الكثير من شخصيات سبايدرمان، والتي سيستكشفها الجمهور ضمن أحداثه.
وكشف لورد أن الجزء الثاني من الفيلم سيضم حدثًا جديدًا عن "سبايدرمان" والمقتبس من هوامش القصص الخيالية الأمريكية المصورة.
من جهته، وصف الكاتب الأمريكي ويتني سيبولد والمختص بالكتابة عن الأفلام السينمائية، أحداث هذا الفيلم الجديد بالأكثر صخبًا من الجزء الأول، مبينًا أن المقاطع الدعائية للفيلم أظهرت مشاهد من إصدارات "سبايدرمان" في ألعاب الفيديو من الكيس الورقي لرأس الشخصية العنكبوتية، وشخصيات أخرى لا يتعرف عليهم سوى عشاق "سبايدرمان".
وإذا كان الجمهور حريصًا على رؤية نسخة "سبايدرمان" الهندية، فيمكنهم مشاهدتها في شخصية "بافيتر برابهاكار" والتي تظهر في الجزء الثاني من هذا الفيلم.
بدوره، روى كريستوفر ميلر، الكاتب الثاني لسيناريو الفيلم الجديد، أن شخصية "سبايدرمان" في النسخة الهندية تعيش في عالم يطلق عليه اسم "مومباتان"، والذي يستند إلى القصص الخيالية المصورة في الهند والتي ظهرت في فترة السبعينيات.
وعن فكرة نقل قصة "سبايدرمان" إلى الهند، تحدث مقال نُشر عام 2018 في صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، أن المخرج الهندي الراحل ساتيا جيت راي، كان اتصل بالمدير السابق الراحل لشركة مارفل كومكس ستان لي، حول إمكانية إنشاء نسخة "سبايدرمان" الهندية، ولكنه توفي في عام 1992 قبل تحقيق ذلك.
وكان اقتراح المخرج راي، هو الذي أدى في النهاية إلى إنشاء النسخة الهندية من "سبايدرمان"، والذي كتبه لورد وميلر في فيلمهما الجديد.