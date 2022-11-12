بعد عامين من التوقف.. افتتاح الدورة التاسعة عشرة لمهرجان مراكش السينمائي

افتتحت، مساء الجمعة، في مراكش، الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم، الذي يتم تنظيمه إلى غاية 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وذلك بعد تأجليه لعامين متتاليين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتم خلال حفل الافتتاح تكريم الممثل الهندي الشهير "رانفير سينغ" بالنجمة الذهبية للمهرجان، وذلك تقديرًا لمساره الفني والمهني المتألق، فيما سيتم تكريم 3 شخصيات أخرى خلال باقي أيام المهرجان، وهي: الممثلة الإسكتلندية تيدا سوينتون، والمخرج الأمريكي جيمس جراي، والمخرجة المغربية فريدة بن ليزيد.

واستحضر حفل الافتتاح، ذكرى الفنانين المغاربة الذين رحلوا خلال العامين الماضيين، اللذين توقفت خلالهما التظاهرات الثقافية والسينمائية بسبب جائحة كوفيد19.

وشهدت منصة الافتتاح أيضًا، تقديم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لهذه الدورة، والتي يترأسها المخرج الإيطالي باولو سورينتينو، وتضم كلًا من المخرجة الدانماركية سوزان بير، والممثل والمنتج الأمريكي الغواتيمالي أوسكار إسحاق، والممثلة البريطانية فانيسا كيربي، والممثلة الألمانية ديان كروجر، والمخرج الأسترالي جاستن كورزيل، والمخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، والمخرجة المغربية ليلى المراكشي، والممثل الفرنسي طاهر رحيم.

وقال سورنتينو، إنه يشعر بالفرح والتأثر وهو يعود من جديد إلى مدينة مراكش.

وأضاف سورنتينو أن المهرجان الدولي للفيلم في مراكش يعود بعد سنتين عاش فيهما العالم أحداثًا غير متوقعة، غيرت أسلوب حياة الكثيرين.

ويتنافس في الدورة الـ19 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش أفلام من 14 دولة مختلفة، منها فيلمان من أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك)، و3 أفلام من أوروبا (فرنسا، البرتغال، وسويسرا)، و 4 أفلام من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (مينا) أومن إنجاز مخرجين تعود أصولهم لهذه المنطقة (المغرب، السويد/ الصومال، سوريا، تونس)، بالإضافة إلى أفلام من أستراليا، كندا، إيران، إندونيسيا وتركيا.

وستشهد دورة هذه السنة عرض 76 فيلمًا من 33 بلدًا تمثل تجارب سينمائية من جميع جهات العالم، وذلك في مختلف أقسام المهرجان وهي: المسابقة الرسمية، والعروض الاحتفالية، والعروض الخاصة، والقارة الحادية عشرة، وبانوراما السينما المغربية، وسينما الجمهور الناشئ، وعروض ساحة جامع الفنا والأفلام المقدمة في إطار التكريمات.

وبرمج المهرجان أيضًا 10 محادثات غير رسمية مع أسماء كبرى من السينما العالمية، وذلك في إطار برنامج "حوار مع …"، الذي يعد واحدًا من أكثر المواعيد المنتظرة في المهرجان.

يشار إلى أن مهرجان مراكش السينمائي، يعد من أهم المهرجانات العالمية وأهم مهرجان في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.