حضور رسمي وثقافي وشعبي واسع لمعرض أربيل الدولي للكتاب بدورته الـ15

انطلقت فعاليات معرض أربيل الدولي للكتاب، اليوم الأربعاء، في عاصمة إقليم كردستان العراق، بعد توقف دام نحو 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، وسط حضور شعبي وثقافي واسع.

وحضرت مراسم الافتتاح ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت وعدد من المسؤولين، على رأسهم مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان السابق، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى جانب رئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.

وقالت بلاسخارت، في تعليق للصحفيين: "هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في هذا المعرض، وأحببته وأدعو الجميع إلى القراءة والاستمتاع بذلك، وشخصيًا لا يوجد كتاب مفضل لي الآن، فأنا أقرأ العديد من العناوين، لذلك لا أفضل أحدها على الآخر".

مضيفة: "نعم أجد صعوبة في تحديد الكتاب المفضل لدي؛ لأن العديد من الأفكار تجري في رأسي الآن، لأنني أقرأ العديد من عناوين الكتب التي تجعلني استمتع بحياتي".