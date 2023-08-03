بدرية البدري: الإعلام أسهم بانتشار الكاتب العماني والجوائز شجعته
يلفت اسم الروائية والشاعرة بدرية البدري الانتباه. إذ إنها أول شاعرة تنال جائزة "شاعر الرسول"، كما إنها من أوائل العُمانيات، اللواتي برزن في الساحة الأدبية، وحصدن العديد من الجوائز الأدبية.
تنقلت البدري بين الشعر الفصيح والشعبي وأدب الطفل والرواية. وكان لـ"إرم نيوز" رحلة مع الأديبة العمانية ومسيرتها الثقافية.
لماذا توجهت إلى "تاريخ آخر" إن صحّ التعبير في "فومبي"؟
الإنسان خُلق في السماء، وهبط ضيفًا على الأرض، لذا فإنّ كلّ الأرض للإنسان، ولا خير في إنسانيتنا إن لم يفجعنا ألم إنسان، أي إنسان على هذه الأرض. وقد أشعل فتيل رواية "فومبي" قصة إنسان أفريقي في القرن التاسع عشر، قُتلت قبيلته، وعائلته، وأُسِر، واقتيد إلى أمريكا ليُعرض في "حديقة الحيوان"، في قفص القرود، كمثال على المرحلة الانتقالية بين القرد والإنسان حسب نظرية داروين، وأبى العنصريون إلا أن يروا في الرجل الأفريقي (الأسود) حيوانًا، وأضع كلمة الأسود بين قوسين في اعتراض قوي على تصنيف البشر حسب ألوانهم؛ لأن أحدًا منا لم يختر لونه، ولا شكله، ولا البيئة التي يولد فيها، ورغم ذلك، لو عُرضت على أيّ منا حياة أخرى أفضل بكثير حسب تصور الآخر، بشرط التخلي عن حياته، ومن يحبهم لما قَبِلَ إلا بحياته التي وجد فيها.
من قصة "أوتا بينغا" الذي قتل نفسه بعد رحلة مريرة مع الفقد، والألم، والعبودية، والحيونة، اندلعت شرارة "فومبي" لتتحول معها الأوراق إلى قاعة محكمة، يعرض فيها الضحايا والجناة أقوالهم، والقارئ هو القاضي الوحيد، ولكنه ليس قاضيًا على ما حدث في ذلك الوقت فقط، بل فيما يحدث الآن؛ لأن الأحداث تأخذ أفكارنا إلى العنصرية التي ما زالت مستمرة حتى اليوم، والحروب، واللجوء، والظلم.. إلخ. هكذا جاءت "فومبي" لتحكي عن حقبة ولت، ولكن قارئها يجد الأصل في أحداثها ماثِلًا أمامه اليوم.
هل أنت شاعرة جنحت نحو الرواية أم روائية جنحت نحو الشعر؟
الإجابة عن هذا السؤال وكأني أحكي لك عن رحّال طاف الكرة الأرضية، قبل أن يستقر، فلم يشعر بنفسه إلا وقد ترك جزءًا من روحه في كل أرضٍ مرَّ عليها. وأنا بدأت بكتابة القصة في سن صغيرة في المدرسة، ثم اتجهت للشعر، وبعد ذلك وجدتني أتجه لكتابة روايتي الأولى، ولا أذكر حقيقة ما ولّد فكرتها بداخلي، ولكني أذكر مشاركتي في مسابقة المنتدى الأدبي بمسودّة الرواية، وكنت أقول لنفسي: إن فزت فهذا يعني نجاحي، وإن لم أفز فسألغي فكرة التوجّه للرواية، فكانت المفاجأة حصول روايتي الأولى "ما وراء الفقد" على المركز الأول مع حجب المراكز من الثاني حتى الرابع، ومُنحت رواية أخرى المركز الخامس، كان ذلك في نهاية العام 2013، وجاءت طباعة الرواية في بداية العام 2015 من قبل المنتدى الأدبي، وهو مؤسسة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب والتي كانت تحمل مسمى وزارة التراث والثقافة حينذاك.
ديواني الأول أيضًا جاء بعد فوزه بجائزة الشارقة الثقافية لإبداع المرأة الخليجية، فقد كنت متريثة جدًّا في طباعة إصدار شعري، لأن الإصدار الشعري غالبًا ما يكون حصيلة سنوات من الكتابة، وهذا يرافقه تطور الشاعر كتابيًّا، وبالتالي زهده فيما قدُمَ من كتاباته، واضطراره للتخلي عنه، أو مراجعته، وتعديله، والاشتغال عليه. وهكذا جاءت طباعة أول ديوان بعد 3 روايات.
كأول شاعرة تحوز جائزة "شاعر الرسول"، لماذا يبدو نتاج المرأة الشعري، أقل تأثيرًا؟
الشاعرة امرأة تحكمها أمور كثيرة، أهمها أنها أم، قد تضطر للتوقّف أو الابتعاد من أجل أمومتها، ورعاية أطفالها، وهذا الأمر جعلني شخصيًّا أتوقف إلى أن أرتب وضعي العائلي، وأستقر مع أطفالي، ولا ننسى أيضًا الصدام الذي قد تواجهه المرأة مع غيرة الرجل/ الزوج من ظهورها، وشهرتها، وبالتالي يصبح عليها الاختيار، إن لم يتمكن الاثنان من الاتفاق فحقّ كل منهما في ممارسة حريته دون اصطدامها بحرية الآخر.
ما الذي دفعك نحو أدب الطفل و"سموثي المغامر"؟
أنا معلمة للأطفال، وقد بدأت مع طلابي بمبادرة اسمها "أتخيّل وأكتب" ودفعت بطلابي نحو القراءة الواعية والكتابة، ومن خلال اطلاعي على أدب الطفل المنشور، شعرت بأني أحب الكتابة للطفل، والدخول إلى عالمه المدهش، وأجمل ما في عالم الطفل الخيال، ومن هنا كانت مغامرة سموثي مع فرسان قوس قزح، في محاولة من بطل القصة للقضاء على الآثار السلبية لمتلازمة "إرلن" التي كان مصابًا بها.
هنا أذكر أيضًا أنّ لي عدة إصدارات قصصية للأطفال، كما شاركت ضمن مجموعة من المعلمين المهتمين بالكتابة للطفل في إصدار مجموعة قصصية مكونة من 60 قصة للمرحلة العمرية (10-15) عامًا تم إصدارها ضمن ورشة كتابة قصصية نفذتها وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.
نرى حضورًا قويًّا اليوم لأدباء السلطنة، هل هناك أسباب لذلك؟
السبب الأول هو الإعلام الذي سمح للكاتب العماني بالظهور، والوصول إلى الآخر، فقد كان الكاتب العماني موجودًا، وإن كان مُقِلًّا، وكذلك الجوائز أيضًا لها دور في إبراز الكاتب العماني، وغير العماني، فهذه الجوائز أوجدت حَراكًا كبيرًا في الساحة الأدبية، سواء الشعرية أو الروائية، وجعلت الكُتّاب يشتغلون أكثر على الأعمال الأدبية من أجل المنافسة.