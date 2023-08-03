بدرية البدري: الإعلام أسهم بانتشار الكاتب العماني والجوائز شجعته

الإنسان خُلق في السماء، وهبط ضيفًا على الأرض، لذا فإنّ كلّ الأرض للإنسان، ولا خير في إنسانيتنا إن لم يفجعنا ألم إنسان، أي إنسان على هذه الأرض. وقد أشعل فتيل رواية "فومبي" قصة إنسان أفريقي في القرن التاسع عشر، قُتلت قبيلته، وعائلته، وأُسِر، واقتيد إلى أمريكا ليُعرض في "حديقة الحيوان"، في قفص القرود، كمثال على المرحلة الانتقالية بين القرد والإنسان حسب نظرية داروين، وأبى العنصريون إلا أن يروا في الرجل الأفريقي (الأسود) حيوانًا، وأضع كلمة الأسود بين قوسين في اعتراض قوي على تصنيف البشر حسب ألوانهم؛ لأن أحدًا منا لم يختر لونه، ولا شكله، ولا البيئة التي يولد فيها، ورغم ذلك، لو عُرضت على أيّ منا حياة أخرى أفضل بكثير حسب تصور الآخر، بشرط التخلي عن حياته، ومن يحبهم لما قَبِلَ إلا بحياته التي وجد فيها.

من قصة "أوتا بينغا" الذي قتل نفسه بعد رحلة مريرة مع الفقد، والألم، والعبودية، والحيونة، اندلعت شرارة "فومبي" لتتحول معها الأوراق إلى قاعة محكمة، يعرض فيها الضحايا والجناة أقوالهم، والقارئ هو القاضي الوحيد، ولكنه ليس قاضيًا على ما حدث في ذلك الوقت فقط، بل فيما يحدث الآن؛ لأن الأحداث تأخذ أفكارنا إلى العنصرية التي ما زالت مستمرة حتى اليوم، والحروب، واللجوء، والظلم.. إلخ. هكذا جاءت "فومبي" لتحكي عن حقبة ولت، ولكن قارئها يجد الأصل في أحداثها ماثِلًا أمامه اليوم.